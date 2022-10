Podijeli:







Indonezija je zaustavila prodaju svih sirupa i tekućih lijekova nakon smrti gotovo 100 djece i neobjašnjivog skoka u slučajevima akutnih ozljeda bubrega.

Zabrana, koju je u srijedu objavilo Ministarstvo zdravstva zemlje, ostat će na snazi ​​dok vlasti ne dovrše istragu o neregistriranim sirupima za koje se sumnja da sadrže otrovne sastojke, piše CNN.

Glasnogovornik Ministarstva zdravstva Mohammad Syahril rekao je da se istražuje 99 smrtnih slučajeva i 206 slučajeva akutnih ozljeda bubrega kod djece, uglavnom mlađe od 6 godina.

“Iz predostrožnosti, Ministarstvo je zamolilo zdravstvene radnike u zdravstvenim ustanovama da privremeno ne propisuju tekuće lijekove ili sirupe”, rekao je te dodao: “Također tražimo da drogerije privremeno zaustave svu prodaju tekućih lijekova ili sirupa koji se izdaju bez recepta dok naše istrage ne budu dovršene”.

Zabrana je uslijedila nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) povezala četiri indijska sirupa protiv kašlja sa smrću do 70 djece koja su patila od akutnog zatajenja bubrega u Gambiji, Zapadna Afrika. Ranije ovog mjeseca indijske vlasti zatvorile su tvornicu u New Delhiju u kojoj su se proizvodili lijekovi.

WHO sumnja da su četiri sirupa koje je proizveo Maiden Pharmaceuticals Limited – Promethazine oralna otopina, Kofexmalin sirup za dječji kašalj, Makoff sirup za dječji kašalj i Magrip N sirup protiv prehlade – sadržavala “neprihvatljive količine” kemikalija koje bi mogle oštetiti mozak, pluća, jetru i bubrege onih koji ih uzimaju.

Sirupi koji se koriste u Gambiji nisu bili dostupni u Indoneziji, prema Agenciji za hranu i lijekove te zemlje jugoistočne Azije.

Međutim, u četvrtak je indonezijski ministar zdravstva Budi Gunadi Sadikin rekao da su etilen glikol i dietilen glikol – koji se češće nalaze u proizvodima poput antifriza, boja, plastike i kozmetike – otkriveni u sirupima pronađenim u domovima neke djece pacijenata.

“Kemikalije nisu trebale biti prisutne”, rekao je Budi.

