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U izraelskim napadima u pojasu Gaze ubijeno najmanje pet osoba, među njima i dijete

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Hina
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20. lip. 2026. 14:51
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A Palestinian man inspects the site of an Israeli strike on an apartment in Gaza City, June 20, 2026. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
REUTERS/Dawoud Abu Alkas

U izraelskim napadima i pucnjavi u subotu u pojasu Gaze ubijeno je najmanje pet ljudi, među kojima i jedno dijete, objavili su zdravstveni dužnosnici.

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U izraelskom zračnom napadu ubijeno je četvero Palestinaca, među kojima dvije žene i dijete, koje je napad zatekao u stambenoj zgradi u gradu Gazi, rekao je isti izvor.

U napadu na zgradu u naselju Sabra u gradu Gazi uništen je stan pri čemu je ranjeno još nekoliko stanara, kazali su liječnici. Izvijestili su da su u drugom incidentu izraelske snage pucale i ubile ženu u sjevernijem gradu Beit Lahiyi. 

Izraelska vojska još nije komentirala nijedan od tih incidenata.

Prekid vatre iz listopada možda je uspio utjecati na obustavu velikih sukoba između Hamasa i Izraela, ali nije zaustavio izraelske napade.

Ministarstvo zdravstva Gaze objavilo je da je od primirja u izraelskoj vatri ubijeno više od 1010 Palestinaca, a u istom su razdoblju militanti u Gazi ubili četvoricu izraelskih vojnika.

Izrael tvrdi da je svrha njihovih napada spriječiti neizbježne napade Hamasa i ostalih militantnih grupa. Hamas rijetko otkriva informacije o pogibiji svojih boraca.

Između Izraela i Hamasa došlo je do zastoja u pogledu nastavka sljedeće faze Trumpova plana za Gazu, kojim su predviđeni Hamasova predaja oružja i izraelsko povlačenje.

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Teme
izrael poja gaze

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