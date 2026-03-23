ODGOVOR NA KRIZU
Plenković o novom paketu mjera: Držimo sve na okupu. Posao države je brinuti o svima
Premijer Andrej Plenković je nakon Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) stao pred predstavnike medija i javnosti ponudio posljednje informacije vezane uz glavne teme - cijene goriva i energetsku krizu.
Podsjetio je na globalnu krizu koja utječe i na domaće (ne)prilike, ali i da je njegova vlada uspjela u ovom trenutku doskočila izazovima. Napomenuo je da zbog toga idućih šest mjeseci neće biti rasta cijena struje i plina.
"Mislimo i na one najranjivije, na kupce energenata, socijalne slučajeve... Takvih ima oko 125.000. Posebnu pozornost posvetili smo poljoprivrednicima i ribarima. Pokazali smo odgovornost, političko vodstvo, kratkoročnu i srednjoročnu dimenziju te sveobuhvatnu brigu za građane, radna mjesta i životni standard", naglasio je premijer.
"Razumijem zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena"
Podršku za paket mjera Vlada je dobila od koalicijskih i socijalnih partnera. No, neki sindikati upozoravaju da će trgovci poskupljenja goriva iskoristiti za povećanje cijena hrane.
"Znali smo da će cijene barela nafte rasti, stvar je volatilna. To je bila i tema na Europskom vijeću. Zato smo mjerama pokušali ublažiti rast cijena, ali i da bi se sačuvala radna mjesta i gospodarstvo, s ciljem da ne dođe do pada BDP-a", kazao je Plenković pa nastavio:
"Reakcije svih koji su bili uključeni u donošenje paketa mjera bile su dobre. Pozdravili su našu, rekao bih, odvažnu reakciju. Razumijem zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena. Zato smo odlučili održati socijalnu koheziju i držati sve na okupu. Posao države je brinuti o svima. Učinit ćemo sve što možemo da udar na građane bude što manji. Tu smo kako bismo osigurali da sve funkcionira."
Što se tiče sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i dogovora oko njenog termina, premijer je ustvrdio da će se ovih dana baviti time pa obavijestiti javnost o zaključcima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
