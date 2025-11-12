U novim Epsteinovim mailovima spominje se Trump

STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein u privatnim je e-mailovima više puta spomenuo Donalda Trumpa, otkrivaju novobjavljeni dokumenti koje su u srijedu objavili demokrati iz Odbora za nadzor Zastupničkog doma. Prema prepisci, Epstein je tvrdio da je Trump proveo značajno vrijeme sa ženom koju demokrati opisuju kao žrtvu trgovine ljudima, te da je "znao za djevojke", piše CNN.

Podijeli

Oglas

Trump "znao za djevojke"

Američki demokrati u Zastupničkom domu objavili su nove e-mailove osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, u kojima se spominje i američki predsjednik Donald Trump.

Jedan od objavljenih e-mailova je prepiska između osuđenog seksualnog prijestupnika Epsteina i njegove suradnice Ghislaine Maxwell.

U jednom e-mailu od 2. travnja 2011. godine, koji je CNN pregledao, Epstein je u mailu Ghislaine Maxwell piše:

"Želim da shvatiš da taj pas koji nije lajao je Trump... (Redigirano) je proveo sate u mojoj kući s njim... Nikada nije spomenut... Policijski šef... Itd. 75% sam tamo."

Trump je u privatnoj korespondenciji tijekom 15 godina spomenut više puta. Epstein u jednom razgovoru kaže da je Trump proveo značajno vrijeme sa ženom koju demokrati opisuju kao žrtvu Epsteinove trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Među porukama je i ona u kojoj Epstein tvrdi da je Trump "znao za djevojke", čime se referira na Trumpovu tvrdnju da je izbacio Epsteina iz svojeg kluba Mar-a-Lago zbog iskorištavanja mladih žena koje su tamo radile.

Demokrati dobili pristup mailovima

Demokrati u Nadzornom odboru Zastupničkog doma dobili su pristup e-mailovima nakon što su ranije ove godine zatražili sudsku dozvolu. CNN je zatražio komentar od Bijele kuće i novinara Michaela Wolffa, s kojim se Epstein također dopisivao.

U jednom e-mailu od 2. travnja 2011. godine, koji je CNN pregledao, Epstein je u mailu Ghislaine Maxwell piše:

"Želim da shvatiš da taj pas koji nije lajao je Trump... (Redigirano) je proveo sate u mojoj kući s njim... Nikada nije spomenut... Policijski šef... Itd. 75% sam tamo."

Epsteinova ostavština objavila je ukupno 23.000 dokumenata koje Nadzorni odbor trenutačno pregledava, objavili su demokrati. Trump je nekoliko puta snažno porekao da je imao saznanja o Epsteinovim ilegalnim aktivnostima. Njih dvojica družili su se tijekom 90-ih i 00-ih godina, ali su se posvađali oko 2004. godine.

New York Times je u srpnju izvijestio da je američka državna odvjetnica Pam Bondi obavijestila Trumpa da se njegovo ime pojavljuje u Epsteinovim dosjeima.