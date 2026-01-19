Ovo je najteža željeznička nesreća u Španjolskoj nakon 2013. godine kada je pored sjevernog grada Santiaga Compostele vlak izletio u zavoju. Tada je poginulo 80 osoba, a 145 ih je bilo ozlijeđeno. Predsjednik Renfea, kompanije koja upravlja španjolskim željeznicama, rekao je da je prerano za reći što je uzrokovalo nesreću u Andaluziji.