izbori 2027.
Španjolski socijalisti ostvarili su ekonomski rast, ali Sanchezov projekt svejedno je pred propašću. Zašto?
Premijer Pedro Sanchez isporučio je rast, društvene reforme i otpor prema europskom skretanju udesno. Međutim, korupcijski skandali i sve jača radikalna desnica svejedno bi mogli uništiti njegov politički projekt.
Uspjeh krajnje desnice na prošlomjesečnim regionalnim izborima u španjolskoj Extremaduri bio je neizbježan. Nakon niza optužbi za korupciju i seksualno uznemiravanje koje od ljeta prate socijalističku vladu premijera Pedra Sáncheza, u Španjolskoj je svima bilo jasno da on više nema realne šanse za pobjedu. Iako je ova jugozapadna regija povijesno bila uporište Sánchezeve Španjolske socijalističke radničke stranke (PSOE), od 2023. nalazi se u rukama konzervativne Narodne stranke (PP) i krajnje desne stranke Vox, pišu Claudio Gallo i Santiago Zabala za Al Jazeeru.
Ovaj savez, koji je donedavno upravljao i s nekoliko drugih strateški važnih španjolskih regija poput Valencije i Murcije, spreman je preuzeti vlast na nacionalnoj razini na sljedećim općim izborima 2027. godine. Njihova pobjeda potencijalno bi ostavila Europu bez ijedne socijalističke vlade. Danska vlada premijerke Mette Frederiksen – jedina europska vlada koju se još često navodi kao istinski socijalističku – sve je više usvajala oštru antiimigracijsku retoriku koja se teško uklapa u socijalistička načela. No zašto Sánchez ide prema porazu unatoč tome što je Španjolsku pretvorio u novo gospodarsko središte Europe, predvodio zelenu tranziciju i bio jedan od rijetkih čelnika koji otvoreno osuđuju izraelski genocid u Gazi? I kako će njegov gotovo neizbježni poraz utjecati na Europski parlament, koji je već pod prijetnjom krajnje desnice diljem kontinenta?
Kada je Sánchez uspio formirati koaliciju nakon općih izbora 2023., ona je bila daleko od savršene. Među njegovim saveznicima bili su Sumar, koalicija lijevih stranaka, i Junts, konzervativna katalonska stranka za neovisnost, koje su više puta prijetile povlačenjem potpore ako se njihovi zahtjevi ne ispune. Premijer je uspio održati krhku koaliciju do ove jeseni, kada je katalonska stranka povukla potporu zbog spora oko ovlasti u području migracija.
Pod pritiskom rasta nove krajnje desne neovisne stranke, Aliança Catalana (Katalonski savez), Junts je zahtijevao ovlast deportacije osuđenih migranata koji ponovno počine kazneno djelo – zahtjev koji se pokazao izrazito kontroverznim. Iako Sumar nije povukao potporu koaliciji, više je puta optužio socijaliste da ignoriraju niz istraga o korupciji i optužbi za uznemiravanje koje se odnose na visoke dužnosnike Sánchezove stranke.
Među njima su ozbiljne optužbe za korupciju protiv bivšeg ministra javnih radova i prometa Joséa Luisa Ábalosa, koji se nalazi u istražnom pritvoru. Istraga ga tereti za navodno primanje mita, trgovanje utjecajem i pronevjeru u vezi s javnim ugovorima tijekom pandemije COVID-19. Tu su i optužbe za seksualno nedolično ponašanje protiv Francisca Salazara, koji je nadzirao institucionalnu koordinaciju u palači Moncloa, uredu i službenoj rezidenciji premijera, a prema kojima stranka nije poduzela odlučne mjere.
Ovaj nemar, zajedno s pritvaranjem bivšeg ministra, počinje brisati postignuća Sánchezove socijalističke vlade, koja je, među ostalim, ponudila učinkovit odgovor na rast krajnje desnice u Španjolskoj i izvan nje. Kao odgovor na planove krajnje desnice o privatizaciji javnih institucija i smanjenju zaposlenosti, španjolski premijer ojačao je socijalnu državu poboljšavajući materijalne uvjete građana.
Reforma tržišta rada povećala je minimalnu plaću i zaštitila mirovine njihovim vezivanjem uz troškove života. Ne čudi stoga što je časopis The Economist Španjolsku svrstao na prvo mjesto po gospodarskim rezultatima među razvijenim zemljama. Sánchez je također privukao značajna ulaganja u obnovljive izvore energije, čime je Španjolsku pretvorio u jedno od vodećih europskih odredišta za projekte čiste energije.
Prema podacima španjolskih vlasti za socijalno osiguranje i migracije, oko 45 posto svih radnih mjesta otvorenih od 2022. popunili su radnici rođeni u inozemstvu, koji sada čine približno 13 posto ukupne radne snage, što naglašava njihov doprinos rastu tržišta rada.
Za razliku od većine europske centra ljevice, Sánchez je zadržao tradicionalni socijalistički stav protiv povećanja vojne potrošnje, što je izazvalo bijesnu reakciju mnogih europskih zemalja, a posebno predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Nakon što je španjolski premijer na summitu NATO-a odbio izdvojiti 3,5 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za vojsku, Trump je zaprijetio Španjolskoj svojim uobičajeno grubim stilom: „Natjerat ćemo vas da platite dvostruko.“
No vojno jačanje (naizgled jedino rješenje koje europske elite vide za izlazak iz duboke gospodarske krize kontinenta) nije jedina fronta koju je Sánchez otvorio protiv Trumpove administracije. Zatražio je, naime, stroža pravila za internet i društvene mreže. Taj je stav snažno osporen u Washingtonu, koji je nedavno uveo vizne sankcije bivšem visokom dužnosniku Europske unije i zaposlenicima organizacija koje se bore protiv dezinformacija, optužujući ih za cenzuru.
Iza tog američkog poteza očito ne stoji protivljenje zabrinjavajućem trendu europske cenzure, nego želja da se zaštite monopolistički američki internetski divovi. Nijedna druga socijalistička stranka nije dijelila Sánchezov stav, a većina desnih snaga, s vladom talijanske premijerke Giorgije Meloni kao najistaknutijim primjerom, potpuno je podređena Washingtonu.
Kriza europskog lijevog centra kriza je koja pogađa samu srž ideje socijalizma. Gotovo sve europske socijalističke stranke prošle su u posljednjih dvadeset godina kroz transformaciju koja ih je gurnula prema izraženo liberalnoj politici. Dovoljno je pogledati Keira Starmera u Ujedinjenom Kraljevstvu ili Elly Schlein u Italiji. Oni su gorljivi zagovornici rata u Ukrajini i po gospodarskim rješenjima ne razlikuju se od liberalnih stranaka.
U božićnoj anketi provedenoj krajem prosinca, koju je za The Independent provela agencija JL Partners, birači britanske Laburističke stranke izrazili su duboko nezadovoljstvo vodstvom premijera Starmera. U omjeru tri prema jedan ispitanici su rekli da bi stranka imala veće šanse za pobjedu na sljedećim izborima kada bi Starmer bio zamijenjen. To nezadovoljstvo simptom je šire krize europske centra ljevice, u kojoj su čak i čelnici nominalno „socijalističkih“ stranaka sve teže razlikljivi od svojih liberalnih suparnika.
Iako Sánchez i dalje uživa potporu lijevih birača, bit će mu vrlo teško uspjeti na predstojećim izborima u Aragonu, Kastilji i Leónu te Andaluziji ovog proljeća. Španjolska socijalistička iznimka ostat će zapamćena kao posljednji pokušaj odgovora na krizu europske ljevice, ali i na preuzimanje vlasti od strane krajnje desnice.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare