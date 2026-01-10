Španjolski socijalisti ostvarili su ekonomski rast, ali Sanchezov projekt svejedno je pred propašću. Zašto?

Ovaj savez, koji je donedavno upravljao i s nekoliko drugih strateški važnih španjolskih regija poput Valencije i Murcije, spreman je preuzeti vlast na nacionalnoj razini na sljedećim općim izborima 2027. godine. Njihova pobjeda potencijalno bi ostavila Europu bez ijedne socijalističke vlade. Danska vlada premijerke Mette Frederiksen – jedina europska vlada koju se još često navodi kao istinski socijalističku – sve je više usvajala oštru antiimigracijsku retoriku koja se teško uklapa u socijalistička načela. No zašto Sánchez ide prema porazu unatoč tome što je Španjolsku pretvorio u novo gospodarsko središte Europe, predvodio zelenu tranziciju i bio jedan od rijetkih čelnika koji otvoreno osuđuju izraelski genocid u Gazi? I kako će njegov gotovo neizbježni poraz utjecati na Europski parlament, koji je već pod prijetnjom krajnje desnice diljem kontinenta?