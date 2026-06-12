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Žrtve su strani državljani

Užas na mađarskoj autocesti: Minibus udario u kamion, osam mrtvih

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Hina
|
12. lip. 2026. 10:10
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Hitna pomoć, policija, Mađarska
FERENC ISZA / AFP / Ilustracija

Sedam osoba poginulo je, a dvije su ozlijeđene u zapadnoj Mađarskoj u ranim jutarnjim satima u petak kada je minibus s devet putnika udario u kamion koji je stajao u prometu zaustavljenom zbog ranije nesreće na autocesti M1, rekla je policija.

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Nesreća blizu Gyora, 122 kilometra zapadno od Budimpešte, uslijedila je nakon ranije nesreće na istom području u kojoj je kamion udario u građevinsko vozilo, uzrokujući smrt jedne osobe i zastoj u prometu.

Mađarski premijer Peter Magyar naveo je u objavi na Facebooku da su žrtve strani državljani.

"Iskazujem iskrenu sućut obiteljima", rekao je.

Magyar nije precizirao nacionalnost žrtava, a policija nije odmah odgovorila na pitanja agencije Reuters.

Policija je novinskom portalu 24.hu rekla da su sve žrtve bili muškarci, da je minibus imao moldavske registracijske tablice te da je kamion uključen u prvu nesreću također imao moldavske registracijske tablice.

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Teme
mađarska prometna nesreća

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