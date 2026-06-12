NEOBIČNA SITUACIJA
Trnka (HDZ) za N1: Čuo sam da je Vinko Grgić predao ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške
Vinko Grgić, novoizabrani gradonačelnik Nove Gradiške podnio je ostavku. Zbog toga danas neće biti održano ročište o istražnom zatvoru koje je bilo planirano u podne.
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Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić jučer je službeno preuzeo dužnost, ali slavlje mu je pokvario USKOK traženjem istražnog zatvora. Zbog toga je danas predao ostavku.
Komentirao je to našoj Katarini Plantak HDZ-ov kandidat i Grgićev protukandidat na izvanrednim izborima - Bernardin Trnka.
"Čuo sam da je prije pola sata predao ostavku. Nemam to potvrđeno, to se priča", izjavio je Trnka.
Otkazano ročište
Naša Katarina Planktak doznaje da zbog Grgićeve ostavke danas neće biti održano ročište o istražnom zatvoru koje je bilo planirano u podne.
"Vidimo da su ustavno-pravni stručnjaci bili u pravu da postoji mogućnost postavljanja kaznenog djela. On je pitao "Što je to moralnost?" pa bih to pitao i ja. I kakva je njegova odgovornost prema građanima i ovom gradu."
Iako ne zamjera građanima što su birali Grgića, unatoč svemu, pozvao ih je na odgovornost. Ali i upozorio na još nekoliko detalja...
"Ne mogu to komentirati, demokratsko smo društvo. Nikoga ne osuđujem, no pozivam sve da razmisle o odgovornosti. Također, zaboravlja se da sam osvojio 40 posto glasova, kao i da je izlaznost bila malo iznad 40 posto. Vjerujem da je i njima pomalo mučno od ove situacije."
Kako će grad funkcionirati bez gradonačelnika?
"Grad je živo tijelo i funkcionira, ali što je s projektima, povlačenjem sredstava, razvojem...? Koliko će nas izbori koštati? Nije u pitanju samo klasično funkcioniranje grada."
Potvrdio je da izvanredni izbori koštaju oko 100.000 eura, ali da se konačna cifra još uvijek ne zna.
"Ako se ponove izbori, to je još oko 100.000 eura. No, nije to u pitanju nego ono što sam već rekao, koliko stagnacija košta", pita se Trnka.
Na kraju je napomenuo da si on osobno ne bi dozvolio tako nešto, no nije htio potvrditi hoće li se ponovno kandidirati na eventualnim izvanrednim izborima.
"O tome će raspraviti tijela stranke", zaključio je Trnka.
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