Oglas

regionalna eskalacija

Ujedinjeni Arapski Emirati obustavili trgovinu s Iranom

author
Hina
|
19. kol. 2026. 06:43
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
REUTERS
Majid Asgaripour via REUTERS

Ujedinjeni Arapski Emirati obustavili su do daljnjega svu trgovinu, razmjenu i financijske transakcije s Iranom, objavilo je tamošnje ministarstvo vanjskih poslova, pozivajući se na regionalnu eskalaciju.

Oglas

Odluka je donesena zbog, kako je navedeno, regionalne eskalacije koja "ugrožava regionalni i međunarodni mir i sigurnost".

Iransko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je u međuvremenu tvrdnje UAE-a da je Iran odgovoran za raketne napade izvedene dan ranije na tu zaljevsku državu.

Glasnogovornik iranskog ministarstva Esmaeil Baghaei ocijenio je optužbe UAE-a "neosnovanima".

Napetosti na Bliskom istoku pojačale su se nakon zajedničkih američkih i izraelskih napada na Iran, na koje je Teheran odgovorio napadima na države u kojima su smješteni američki vojni kapaciteti, među kojima je i UAE.

Teme
bliski istok eskalacija iran ujedinjeni arapski emirati vojni sukob

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ