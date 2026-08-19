regionalna eskalacija
Ujedinjeni Arapski Emirati obustavili trgovinu s Iranom
Ujedinjeni Arapski Emirati obustavili su do daljnjega svu trgovinu, razmjenu i financijske transakcije s Iranom, objavilo je tamošnje ministarstvo vanjskih poslova, pozivajući se na regionalnu eskalaciju.
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Odluka je donesena zbog, kako je navedeno, regionalne eskalacije koja "ugrožava regionalni i međunarodni mir i sigurnost".
Iransko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je u međuvremenu tvrdnje UAE-a da je Iran odgovoran za raketne napade izvedene dan ranije na tu zaljevsku državu.
Glasnogovornik iranskog ministarstva Esmaeil Baghaei ocijenio je optužbe UAE-a "neosnovanima".
Napetosti na Bliskom istoku pojačale su se nakon zajedničkih američkih i izraelskih napada na Iran, na koje je Teheran odgovorio napadima na države u kojima su smješteni američki vojni kapaciteti, među kojima je i UAE.
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