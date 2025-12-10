Ruski ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov nastupio je na “vladinom satu” u Vijeću Federacije. Između ostalog govorio je o kontaktima sa SAD-om u vezi s mirovnim rješenjem u Ukrajini i pokušajima EU-a da to spriječi.
Oglas
Ministar vanjskih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov tijekom konferencije za medije izjavio je kako se Europska unija tješi iluzijama da se Rusiju može pobijediti, pišu RIA Novosti.
"Uloživši sav politički kapital u rat protiv Rusije rukama i tijelima ukrajinskih građana, oni u beznadnoj političkoj sljepoći njeguju iluziju da će nekako pobijediti našu zemlju. Kao što je predsjednik naglašavao, mi se ne namjeravamo boriti s Europom, nemamo ni takvih misli."
Pritom je najavio da će Moskva odgovoriti na sve neprijateljske poteze, uključujući razmještanje europskih vojnih kontingenata u Ukrajini i eksproprijaciju ruske imovine.
“Europa na sve načine pokušava huškati takozvano ukrajinsko vodstvo, članove njegova režima, da ne prestanu ratovati do posljednjeg Ukrajinca. Sada na tu ideološku nabijenost utječu financijski razlozi, jer im, osim da opljačkaju Rusiju i, kršeći norme međunarodnog i trgovačkog prava, uzmu naše zlatno-devizne rezerve, ne ostaje izvor financiranja.”
O raspravi o američkom mirovnom planu
Prošlog tjedna Vladimir Putin primio je u Kremlju Witkoffa i Trumpova zeta Jareda Kushnera. Strane su oko pet sati raspravljale o suštini američke mirovne inicijative, ali kompromisno rješenje zasad nije pronađeno.
Kako je kasnije izjavio ruski čelnik, pišu RIA Novosti, Washington je 27 točaka izvornog plana podijelio u četiri paketa i predložio da se razmatraju odvojeno. Precizirao je da je prošao gotovo svaku od njih te da je bilo pitanja s kojima se Moskva ne slaže.
S druge strane, Zelenski je u ponedjeljak otputovao u Britaniju, gdje je o američkom prijedlogu razgovarao s britanskim premijerom Keirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom. Kako pišu ukrajinski mediji, nakon sastanka je ponovno odbio ići na ustupke po pitanju teritorija.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas