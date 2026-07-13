Ukrajinci pogodili skladište Lukoila, eksplozije odjeknule i u Moskovskoj oblasti?

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Ukrajina je tijekom noći na nedjelju napala skladište nafte u ruskoj Stavropoljskoj oblasti na jugu zemlje, dok su se eksplozije čule i u Moskovskoj oblasti, gdje je djelovala protuzračna obrana

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Prema Telegram kanalu Exilenova Plus, nakon napada planulo je skladište nafte tvrtke Lukoil-Jugnjefteprodukt, piše The Kyiv Independent.

Neovisni ruski portal Astra objavio je, pozivajući se na lokalne stanovnike, da su napadi izvedeni u obližnjem selu Vjazniki.

Mihajlovsk, predgrađe Stavropolja, nalazi se oko 365 kilometara od Ukrajine, u blizini okupiranog Mariupolja, odnosno oko 620 kilometara od dijela Zaporiške oblasti koji je pod ukrajinskom kontrolom.

Ставрополье край сегодня утром лидирует в нашем рейтинге зрелищности горения очередных НПЗ. Это нефтебаза в Михайловском. Бензина не будет. pic.twitter.com/nWaZGiSFju — ⭐️Oles Filonenko⭐️ (@FilonenkoOles) July 13, 2026

Napadi i u Moskovskoj oblasti

Kasnije tijekom noći eksplozije su prijavljene i u gradu Solnečnogorsku u Moskovskoj oblasti, gdje je također aktivirana protuzračna obrana, navodi Exilenova Plus.

Te navode nije bilo moguće neovisno potvrditi.

Nekoliko dana ranije u velikom je požaru gorjelo skladište nafte Stavropolskaja u selu Vjazniki na jugu Rusije, a vatra se nastavila širiti, priopćila je ukrajinska Sigurnosna služba (SBU).

Prema navodima SBU-a, ukrajinski dronovi pogodili su i postrojenje Krasnaja Zvezda u Tverskoj oblasti, gdje je također izbio požar.

Ukrajina redovito izvodi napade na vojnu infrastrukturu duboko na ruskom teritoriju i u okupiranim područjima kako bi oslabila sposobnost Moskve za nastavak rata.

Zapovjednik ukrajinskih Snaga za besposadne sustave Robert "Madyar" Brovdi izjavio je da su tijekom noći 11. srpnja ukrajinski dronovi pogodili 21 ruski tanker i još sedam drugih plovila u Azovskom moru.

"Flota tankera iz sjene osjetno se smanjuje", napisao je Brovdi. "Čini se da je promet kroz Kerčki tjesnac zaustavljen."

Dan kasnije, 12. srpnja, Brovdi je objavio da je Ukrajina uništila još 14 ruskih plovila, nastavljajući napade na rusku "flotu iz sjene" s ciljem smanjenja prihoda kojima Moskva financira rat protiv Ukrajine.