Ukrajinska vojska odbacila rusko izvješće o padu Pokrovska: "Drske izjave!"

Ukrajinska vojska je odbacila izvješće Moskve da su ruske snage zauzele strateški istočni grad Pokrovsk.
Oglas
"Drske izjave vodstva zemlje agresora o tome da je ruska vojska "zauzela" ova mjesta ne odgovaraju stvarnosti", navodi se u priopćenju kijevskoga glavnog stožera, misleći i na gradove Vovčansk i Kupjansk.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u ponedjeljak da je ruska vojska zauzela Pokrovsk u istočnoj regiji Donjecku, koji je bio pod napadima oko godinu dana.
Peskov je rekao da je predsjednik Vladimir Putin obaviješten.
Promatrači su sugerirali da bi ruska objava o vojnim osvajanjima mogla biti tempirana upravo prije posjeta američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa Moskvi u utorak, dok Kremlj nastoji pokazati napredovanje prije razgovora o mogućem mirovnom planu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas