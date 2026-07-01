Ukrajinski general upozorava: Rusija sprema novu ofenzivu, ali ne prema Kijevu

Cilj takve operacije, smatra, nije pokušati krenuti prema Kijevu kao što su ruske snage pokušale učiniti nakon invazije u veljači 2022., prije povlačenja i fokusiranja na regiju Donbas na istoku. Umjesto toga, mišljenja je, Rusi bi pokušali zauzeti teritorij u ukrajinskoj regiji Černihiv i odvući ukrajinske snage koje su angažirane drugdje duž 1250 kilometara duge bojišnice.