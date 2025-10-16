Umro posljednji član ekspedicije koja je prva osvojila Everest 1953.

Posljednji preživjeli iz ekspedicije kojoj je uspjelo prvi puta u povijesti popeti se na Mount Everest 1953., Kanchha Sherpa, umro je u dobi od 92 godine, objavila je njegova obitelj.
"Nije se osjećao dobro posljednjih dana. Umro je", rekao je jedan od njegovih unuka.
Rođen 1933., Kanchha Sherpa imao je 19 godina kada je angažiran kao nosač u ekipi koju je vodio Novozelanđanin Edmund Hillary, prva osoba koja se uspjela popeti na Everest 29. svibnja 1953., zajedno s Nepalcem Tenzingom Norgayom.
Tijekom tog uspona, mladi nosač Kanchha Sherpa uspio je doći u 'zonu smrti', odnosno područje više od 8000 metara, bez ikakvog ranijeg alpinističkog iskustva.
"Izvor inspiracije"
"Bio je živuća legenda i izvor inspiracije za sve alpiniste i sve koji su radili u tom sektoru", rekao je predsjednik nepalskog alpinističkog saveza Fur Gelje Sherpa. "Izgubili smo našeg čuvara", dodao je.
Članovi ekspedicije iz 1953. tada su se okupili u nepalskom glavnom gradu Katmanduu i morali hodati do baznog kampa na Everestu noseći šatore, hranu i opremu.
„Svi su morali hodati jer nije bilo cesta, vozila ni aviona“, ispričao je Kanchha Sherpa u intervjuu za AFP 2013. godine.
Nakon ekspedicije 1953., Kanchha Sherpa nastavio je sudjelovati u brojnim ekspedicijama dvadeset godina, prije nego što je odustao na inzistiranje svoje supruge.
Zatim je vodio hostel u Namcheu, mjestu koje se nalazi na putu prema baznom kampu i Everestu, i osnovao zakladu koja je financirala obrazovanje siromašnih obitelji.
