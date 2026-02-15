Oglas

skijali izvan staze

Užas u talijanskim Alpama: U lavini poginula najmanje dvojica skijaša

author
Hina
|
15. velj. 2026. 17:42
Lavina
Ilustracija / Unsplash

Najmanje dvojica skijaša poginula su u nedjelju u još jednoj lavini u talijanskim Alpama, priopćile su gorske spasilačke službe.

Oglas

Spasioci su u dolini Aoste iz snijega izvukli tijelo jednog muškarca. Drugi je umro ubrzo nakon toga, dok je treći helikopterom prevezen u bolnicu u Torinu u kritičnom stanju.

Potraga za mogućim dodatnim žrtvama je u tijeku.

Talijanski su mediji izvijestili da se lavina odronila oko 11 sati iznad sela Courmayeur, gdje je skupina skijala izvan staze.

Po nekim je izvještajima u snijegu ostalo zatrpano i do šest skijaša.

Po podacima gorske spasilačke službe vjeruje se da su žrtve državljani Francuske.

Još se jedna lavina dogodila u nedjelju u regiji Trentino u sjevernoj Italiji. Spasilačka služba je objavila da su drugi skijaši sami uspjeli izvući skijaša koji je ostao zatrpan pod snijegom.

Ove se sezone u Alpama dogodilo nekoliko lavina koje su odnijele više ljudskih života. 

Teme
alpe lavina skijaliište

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ