Užas u talijanskim Alpama: U lavini poginula najmanje dvojica skijaša

Najmanje dvojica skijaša poginula su u nedjelju u još jednoj lavini u talijanskim Alpama, priopćile su gorske spasilačke službe.
Spasioci su u dolini Aoste iz snijega izvukli tijelo jednog muškarca. Drugi je umro ubrzo nakon toga, dok je treći helikopterom prevezen u bolnicu u Torinu u kritičnom stanju.
Potraga za mogućim dodatnim žrtvama je u tijeku.
Talijanski su mediji izvijestili da se lavina odronila oko 11 sati iznad sela Courmayeur, gdje je skupina skijala izvan staze.
Po nekim je izvještajima u snijegu ostalo zatrpano i do šest skijaša.
Po podacima gorske spasilačke službe vjeruje se da su žrtve državljani Francuske.
Još se jedna lavina dogodila u nedjelju u regiji Trentino u sjevernoj Italiji. Spasilačka služba je objavila da su drugi skijaši sami uspjeli izvući skijaša koji je ostao zatrpan pod snijegom.
Ove se sezone u Alpama dogodilo nekoliko lavina koje su odnijele više ljudskih života.
