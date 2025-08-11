Vatikan koristio "univerzalni ključ" za pranje novca? Bivši revizor: Imam papir koji sve dokazuje

Milonea, bivšeg partnera u Deloitteu, papa Franjo imenovao je za glavnog revizora Vatikana 2015., kako bi uveo financijsku transparentnost. No, nakon samo dvije godine bio je prisiljen na ostavku, nakon što su ga vatikanski dužnosnici optužili za špijunažu. On pak tvrdi da je razlog njegova odlaska što je otkrio financijske malverzacije povezane s tadašnjim kardinalom Giovannijem Angelom Becciuom – čovjekom koji je 2023. osuđen za pronevjeru i zlouporabu crkvenog novca.