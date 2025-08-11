lav xiv na prvom testu
Vatikan koristio "univerzalni ključ" za pranje novca? Bivši revizor: Imam papir koji sve dokazuje
Vatikan se suočava s optužbama da je institucija zadužena za upravljanje njegovom imovinom - APSA - koristila sustav kojim je moguće naknadno mijenjati imena i brojeve računa u međunarodnim bankovnim transakcijama, tvrdi bivši glavni vatikanski revizor Libero Milone
Potvrde li se tvrdnje vatikanskog revizora, to bi značilo da je Vatikan koristio 'univerzalni ključ' za pranje novca.
'Imam papir koji dokazuje sve. Mogu izmijeniti transakcije, mogu promijeniti ime u bilo kojem trenutku', rekao je Libero Milone, bivši glavni revizor Vatikana, za Politico. Njegove teške optužbe, ako se potvrde, mogle bi baciti Vatikan u najdublju financijsku krizu u modernoj povijesti i isključiti ga iz globalnog bankarskog sustava.
Ove tvrdnje dolaze u najgorem mogućem trenutku za papu Lava XIV., koji tek nekoliko mjeseci nakon izbora pokušava obnoviti poljuljano povjerenje vjernika i donatora u vatikanske financije. Vatikan je već desetljećima pod sumnjom zbog financijskih afera, a sada se pred njim otvara novi skandal – potencijalno opasniji od svih dosadašnjih.
Kako je sve počelo?
Milonea, bivšeg partnera u Deloitteu, papa Franjo imenovao je za glavnog revizora Vatikana 2015., kako bi uveo financijsku transparentnost. No, nakon samo dvije godine bio je prisiljen na ostavku, nakon što su ga vatikanski dužnosnici optužili za špijunažu. On pak tvrdi da je razlog njegova odlaska što je otkrio financijske malverzacije povezane s tadašnjim kardinalom Giovannijem Angelom Becciuom – čovjekom koji je 2023. osuđen za pronevjeru i zlouporabu crkvenog novca.
Prema Miloneovim riječima, na malverzacije s bankovnim transakcijama upozorio ga je australski kardinal George Pell, tada zadužen za financijsku reformu, koji mu je predao dokumente iz 2016. u kojima se navodi da je glavna institucija zadužena za upravljanje imovinom Vatikana - APSA - koristila poseban 'alat' za izmjene IBAN-a u transakcijama unutar međunarodnog sustava SWIFT.
Vatikan sve negira
Vatikanski glasnogovornik Matteo Bruni tvrdnje je nazvao 'potpuno neutemeljenima', a stručnjaci za SWIFT tvrde da je tehnički nemoguće naknadno mijenjati transakcije. Ipak, Milone ostaje pri svojim riječima i poručuje da ima dokaze, iako ih ne želi koristiti za ucjenu.
Financijske afere Vatikana
Ovo nije prvi put da Vatikan potresaju financijske afere. Od misteriozne smrti 'Božjeg bankara' Roberta Calvija 1982., preko optužbi za pranje novca mafije, do nedavne presude kardinalu Becciuu – financije Svete Stolice već desetljećima prate kontroverze.
Ako se Miloneove tvrdnje potvrde, Vatikan bi mogao završiti na listi financijskih parija, bez pristupa međunarodnom bankarskom sustavu. To bi značilo da bi donacije i transakcije mogle ulaziti i izlaziti isključivo u gotovini, što bi bilo pogubno za funkcioniranje Svete Stolice.
