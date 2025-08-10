Oglas

Zatresao se i Istanbul

VIDEO / Posljedice snažnog potresa u Turskoj: Urušene zgrade, spašavanja u tijeku

author
N1 Info
|
10. kol. 2025. 22:09
2025-08-10T184313Z_349067332_RC2I4GASPMBP_RTRMADP_3_TURKEY-QUAKE
İHLAS HABER AJANSI, www.iha.com.tr

Potres magnitude 6,1 pogodio je u nedjelju sjeverozapadnu tursku pokrajinu Balikesir, uzrokujući urušavanje otprilike desetak zgrada, rekao je jedan dužnosnik. Najmanje jedna osoba ostala je zarobljena u ruševinama srušene zgrade.

Oglas

Epicentar potresa bio je u gradu Sindirgi, a potres se osjetio i oko 200 kilometara sjeverno, u Istanbulu, gradu s više od 16 milijuna stanovnika.

Ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya rekao je za nacionalnu televiziju NTV da je pet osoba, uključujući stariju ženu, spašeno iz srušene zgrade u Sindirgiju, dok spasioci pokušavaju doći do još jedne osobe zarobljene u objektu, javlja AP.

U obližnjem selu Golcuk također se srušilo nekoliko kuća, rekao je načelnik općine Sindirgi Serkan Sak. U selu se srušio i minaret džamije.

Ministar zdravstva Kemal Memisoglu objavio je na X-u da se četiri osobe nalaze na bolničkom liječenju. Nitko od njih nije u životnoj opasnosti, naveo je.

"Naša je nada da ćemo ovo prebroditi bez gubitaka života", rekao je Ahmet Akin, gradonačelnik pokrajinskog središta koje se također zove Balikesir, za televizijski kanal HaberTurk.

Turska agencija za upravljanje katastrofama i izvanrednim situacijama priopćila je da je potres pratio niz naknadnih potresa, uključujući jedan magnitude 4,6, te je pozvala građane da ne ulaze u oštećene zgrade.

Predsjednik Recep Tayyip Erdogan uputio je poruku u kojoj je svim pogođenim građanima poželio brz oporavak.

"Neka Bog zaštiti našu zemlju od svake vrste katastrofe", napisao je na X-u.

Turska se nalazi na velikim rasjedima i potresi su česti.

Godine 2023. potres magnitude 7,8 usmrtio je više od 53.000 ljudi u Turskoj te uništio ili oštetio stotine tisuća zgrada u 11 južnih i jugoistočnih pokrajina. Još 6000 ljudi poginulo je u sjevernim dijelovima susjedne Sirije.

Teme
Turska potres

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ