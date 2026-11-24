PRVORAZREDNO PITANJE
Selak Raspudić o Zadravec: Osnivanje istražnog povjerenstva su podržali svi klubovi
Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić (Drito) prikupila je potpise podrške svih oporbenih i nezavisnih zastupnika za osnivanje istražnog povjerenstva za KBC Sestre milosrdnice. O stanju u toj bolnici i našem zdravstvu, ali i korupciji u vladi Andreja Plenkovića razgovarala je s Hanan Nanić u N1 studiju uživo.
Osvrćući se na kaos koji vlada u Vinogradskoj bolnici, nakon ponovnog izbora Dijane Zadravec za čelnu poziciju radilogije, Marija Selak Raspudić je naglasila kako je riječ o nastavku priče iz 2021. godine, kad je Zadravec upirala prstom u predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića (HDZ) da kadrovira u bolnici.
"Sve je eruptiralo pri ovom pokušaju imenovanja Zadravec za buduću predstojnicu radiologije. Osnivanje istražnog povejerenstva su poduprli svi klubovi, a to pokazuje da je riječ o temi od prvenstvenog javnog interesa, rekla je i pozvala Jandrokovića da tu točku čim prije uvrsti u dnevni red Sabora.
Prvorazredan, a ne "petorazredan" slučaj Zadravec
Na napomenu Hanan Nanić kako premijer Andrej Plenković taj slučaj naziva "petorazrednim imenovanjem", Selak Raspudić je kazala da bi Zadravec u tom slučaju bila izbačena iz HDZ-a, da je tako nevažna.
"Kad bi to tako bilo, kad bi petorazredne ili trećerazredne članice HDZ-a mogle imati takav direktan kontakt s Andrejem, kako ga se apostrofiralo, i optuživati samog predsjednika Sabora za koruptivne radnje, onda bi Predsjedništvo i takve ntorazredne članice izbacilo iz stranke. Vidimo kako se izbacilo druge koji su se samo malo pobunili", istaknula je Selak Raspudić.
Dodala je i kako osnivanje istražnog povjerenstva ništa ne prejudicira, ali otvara sva bitna pitanja: kako se upravljački vladajući odnose prema bolnicama, tko postavlja vodeće ljude, što se događa sa specijalizantima, kako dobivaju mjesta i preskaču one koji više znaju.
"Močvara u kojoj se pacijenti utapaju"
No, ne misle istraživati samo političko kadroviranje u bolnicama, nego i sve optužbe Dijane Zadravec o korupciji u javnom zdravstvu.
"Zadravec je govorila i o virtulanim skladištima, gdje se troše javna sredstva za nenužnu medicinsku opremu, koja se koristi za druge svrhe - uglanvom privatne ili se sve ostavi da propada. No, nema insitutcionalnog epiloga. Pokušavaju gurati stvar pod tepih, ostavljaju Zadravec kako mikro menadžericu novostvorenog mikro odjela, a još je optužena i za mobing. Ovo se mora raščistiti do kraja, a institucija pokazuje da se ne talasa, što znači nešto ozibiljno ne štima", upozorila je Selak Raspudić.
Nada se da će Jandroković u dnevni red uvrstiti osnivanje istražnog povjerenstva za KBCSM u narednih tjedan dana jer je uvjerena kako je i njemu od primarnog interesa da se to raščisti. Pozvala je ponovno Zadravec da sve ogoli do kraja kako naše zdravstvo više ne bi bilo "močvara u kojoj se pacijenti utapaju".
"Jezični cinizam ili fetišizacija sitnih razlika"
Komentirala je i korupciju u redovima vladajuće stranke/većine i poziv premijera Plenkovića da mu se nabroji 10 ministara koji su otišli zbog problema sa zakonom te njegovu tvrdnju, nakon što su novinari nabrojali i 15-ak takvih, da ih je zbog problema sa zakonom otišlo samo četvero.
"To je jezični cinizam ili fetišizacija sitnih razlika. Pa nisu svi bili ministri – imamo državne tajnice poput Josipe Rimac ili glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića iz redova HDZ-a, odgovornog zaslučaj Gospić. Premijer, umjesto da se pozabavio korupcijom ljudi koje je postavio, on se ponaša kao da je otpad pao s neba. Neprihvatljiv je taj jezični cinizam i fetišiziranje titula u trenutku kad bi svakom iole pristojnom bilo neugodno što mu je ijedan ministar otišao zbog korupcije", naglasila je Selak Raspudić.
"Plenković banalizira rad DORH-a i USKOK-a"
Posebno ju je zasmetala premijerova izjava da bi se, kad bi Milošević bio doista presuđen, moglo uhititi i sve saborske zasutpnike.
"Voljela bih znati što to točno znači. Kao izvršna vlast ne smije se miješati u sudsku i vrlo je neprimjereno da prejudicira ishod postupka u tijeku i banalizira ono što rade DORH i USKOK po pitanju kaznenog progona pojedinaca i izvrće činjenice. Sudski proces je u tijeku, a on ga banalizira i to pokazuje koliko ozbiljno on shvaća korupciju. Bivši potpredsjednik njegove vlade Milošević je tražio dodjelu poticaja mimo kriterija, a Plenkovićeva je argumentacija 'Pih, to što je Milošević napravio je ništa u odnosu što ovi drugi moji rade'. Ali nije ovo svijet po HDZ-u, neki drugi ljudi imaju neke druge kriterije", istaknula je.
Kad je riječ o smrti Kristiana Josipa Periša u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Jankomiru, Selak Raspudić je ocijenila da "HDZ instrumentalizira tragediju, a Možemo je pokušava relativizirati".
"Treba pročešljati cijeli sustav, bez obzira na njihove političke igrice", zaključila je.
"Nešto jako nepovoljno se događa s djecom"
Selak Raspudić osvrnula se i na zabrinjavajuće vijesti o napadima u odgojno-obrazovnim ustanovama u Srbiji i Sloveniji.
"Nešto jako nepovoljno se događa s djecom. Način na koji danas odgajamo djecu i njihova nemogućnost nošenja s frustracijom i nerazlikovanje virtualnog i stvarnog može se manifestirati i takvim napadima i to je sve češći problem. Hoće li nam pomoći pretvaranje škola u utvrde, ne znam", kazala je i podsjetila na napad u školi u Prečkom.
"Ne treba nam tragedija da se počnemo baviti mentalnim zdravljem djece. Odgojno obrazovni sustav nam je u drugom planu, ministar Fuchs bi trebao u mirovinu", poručila je.
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