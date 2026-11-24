"Voljela bih znati što to točno znači. Kao izvršna vlast ne smije se miješati u sudsku i vrlo je neprimjereno da prejudicira ishod postupka u tijeku i banalizira ono što rade DORH i USKOK po pitanju kaznenog progona pojedinaca i izvrće činjenice. Sudski proces je u tijeku, a on ga banalizira i to pokazuje koliko ozbiljno on shvaća korupciju. Bivši potpredsjednik njegove vlade Milošević je tražio dodjelu poticaja mimo kriterija, a Plenkovićeva je argumentacija 'Pih, to što je Milošević napravio je ništa u odnosu što ovi drugi moji rade'. Ali nije ovo svijet po HDZ-u, neki drugi ljudi imaju neke druge kriterije", istaknula je.