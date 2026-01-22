Fieschi: Kada govorimo o odnosu sa Sjedinjenim Državama i sigurnosti Europe, ne smijemo zaboraviti da SAD ove godine slavi 250. obljetnicu svoje neovisnosti, a Francuska im je saveznik od samog početka. Radi se o 250 godina savezništva. To znači da veoma cijenimo to savezništvo i prijateljski odnos sa Sjedinjenim Državama i da ga želimo nastaviti razvijati. U isti mah, moramo priznati da, kao i u pogledu Francuske i Njemačke, katkad polazimo s različitih pozicija i gledišta. Katkad to nije tako očito, a katkad postaje očitije. Vidjeli smo, osobito u slučaju administracije predsjednika Trumpa, da nova administracija snažno gura perspektivu "SAD na prvom mjestu". U tom kontekstu, još je 2017. predsjednik Macron rekao da Europa mora zadržati prijateljski odnos sa SAD-om, ali i sama se pobrinuti za svoje interese: više ulagati u svoju obranu i strateške industrije kako bi ostala neovisna i mogla sama donositi odluke o vlastitoj sigurnosti. Mislim da je to nešto što sada pokušavamo učiniti kao Europljani: nastavljamo ozbiljne razgovore sa Sjedinjenim Državama, tražimo zajednički jezik i, primjerice kad je riječ o Ukrajini, nastavljamo zajedno podržavati Ukrajinu u ratu protiv Rusije. No istodobno Europa mora osigurati sve alate i kapacitete potrebne za stratešku autonomiju, sposobnost da sami odlučujemo o svojoj sigurnosti. Mislim da je to nešto što i SAD na neki način očekuje od nas.