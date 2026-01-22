Uspjeli što nisu godinama: "Cijena bočice koštat će 100 eura. Sve ćemo prodati bez problema"

Nakon dugotrajnog procesa, osim što postižu visoke cijene, ledena vina su posebna - gusta, slatka, sirupasta, šećeri su "na steroidima". Otvaraju se samo za posebne prigode i poslužuju uz vrhunske deserte. Mogu desetljećima odležavati u bocama, tražena su i prodaju se u boljim restoranima, a domaća će uglavnom završiti na hrvatskim stolovima, budući da za njih uvijek ima interesa.