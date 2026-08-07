Španjolska policija uhitila 77 osumnjičenih za krijumčarenje migranata

Istražitelji navode da je mreža odgovorna za najmanje 64 migrantska pothvata u kojima je u Španjolsku uvedeno više od 2000 osoba, uz prihod veći od 24 milijuna eura. Migrantima su za prijevoz naplaćivali i do 12.000 eura, a koristili su plovila duga do 14 metara s četiri motora.