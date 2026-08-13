FOTO, VIDEO / Gorjelo skladište varaždinske tvrtke: "Čule su detonacije"

Centar 112 dojavu o požaru zaprimio je u 14.55 sati, a na teren su odmah upućene sve žurne službe. Glasnogovornica Policijske uprave varaždinske Marina Kolarić potvrdila je Hini da je požar izbio u prostorijama poduzeća u Ulici Antuna Gustava Matoša te da su na mjestu događaja vatrogasci, policija i hitna medicinska služba.