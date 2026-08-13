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FOTO, VIDEO / Gorjelo skladište varaždinske tvrtke: "Čule su detonacije"
Požar koji je u četvrtak poslijepodne izbio u skladišnom prostoru poduzeća u Ulici Antuna Gustava Matoša u Varaždinu lokaliziran je, a ozlijeđenih osoba nema, potvrdio je Hini zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Varaždin Mario Rogina.
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Centar 112 dojavu o požaru zaprimio je u 14.55 sati, a na teren su odmah upućene sve žurne službe. Glasnogovornica Policijske uprave varaždinske Marina Kolarić potvrdila je Hini da je požar izbio u prostorijama poduzeća u Ulici Antuna Gustava Matoša te da su na mjestu događaja vatrogasci, policija i hitna medicinska služba.
Prema neslužbenim informacijama, prije izbijanja požara navodno se čula eksplozija, no iz policije zasad nisu potvrdili što je prethodilo požaru. Više informacija o okolnostima i uzroku požara bit će poznato nakon očevida.
Prema riječima zapovjednika JVP-a Varaždin Marija Rogine, požar je lokaliziran, a u intervenciji sudjeluje oko 50 vatrogasaca. „Požar je lokaliziran i nema ozlijeđenih. Na terenu je pet vatrogasnih postrojbi - Javna vatrogasna postrojba Varaždin i četiri dobrovoljna vatrogasna društva” rekao je Rogina.
Dodao je da je u požaru izgorio skladišni dio objekta. Gusti crni dim koji se uzdizao s mjesta požara bio je vidljiv iz više dijelova Varaždina.
Energo-S je varaždinska tvrtka koja se bavi projektiranjem, izvođenjem i održavanjem sustava grijanja, hlađenja i ventilacije, kao i drugim strojarskim i električnim instalacijama.
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