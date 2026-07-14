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BUKNUO POŽAR

Velika tragedija u Bruxellesu: Na gradilištu poginulo nekoliko radnika, za šestoricom se još traga

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Hina
|
14. srp. 2026. 15:29
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Bruxelles, požar
AFP / CRISTINA QUICLER

Nekoliko osoba je poginulo u požaru na gradilištu u Bruxellesu, dok traje potraga za šest nestalih osoba, objavile su lokalne vlasti.

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Televizija VRT kaže da je većina od oko 200 radnika evakuirana nakon što je buknuo požar.

Glasnogovornik lokalne inspekcije rada rekao je da je u jednom od dva dizala na velikom projektu obnove na trgu Place de Brouckere, gdje je rano u utorak izbio požar, pronađen određen broj tijela, no nije rekao o koliko njih se radi.

Rekao je da nije jasno jesu li to tijela nestalih radnika.

Teme
bruxelles požar radnici tragedija

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