PROSLAVA OLUJE
Turudićeva poruka Vučiću: "Ma baš nas briga. Neka kmeče"
Posljednje izjave Aleksandra Vučića o Oluji izazvale su brojne reakcije među uzvanicima na svečanoj proslavi u Kninu, među njima i onu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića
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Nakon središnje svečanosti u Kninu, Ivan Turudić kratko se osvrnuo na izjave srpskog predsjednika Aleksandra Vučića da je Oluja bila zločin i da neće dopustiti nove progone.
"Ma baš nas briga. Neka kmeče", poručio je hrvatski glavni državni odvjetnik, javlja Telegram.
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