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PROSLAVA OLUJE

Turudićeva poruka Vučiću: "Ma baš nas briga. Neka kmeče"

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N1 Info
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05. kol. 2026. 12:39
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PIXSELL
Slavko Midzor/PIXSELL

Posljednje izjave Aleksandra Vučića o Oluji izazvale su brojne reakcije među uzvanicima na svečanoj proslavi u Kninu, među njima i onu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića

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Nakon središnje svečanosti u Kninu, Ivan Turudić kratko se osvrnuo na izjave srpskog predsjednika Aleksandra Vučića da je Oluja bila zločin i da neće dopustiti nove progone.

"Ma baš nas briga. Neka kmeče", poručio je hrvatski glavni državni odvjetnik, javlja Telegram.

Teme
alesandar vučić ivan turudić knin oluja
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