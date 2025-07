'Veliki, golemi dogovor' nije savršen: "Imamo tri problema, zašto Europa ne bi bila prva?"

'Europa ima tri velika problema. Ima problem konkurentnosti svog gospodarstva, ima problem sigurnosti zbog rata u Ukrajini i energetsku priču. To ne može rješavati parcijalno, od slučaja do slučaja. To su strateška područja, koja zahtijevaju puno jaču integraciju Europe, nego što ju sad ima, nešto što bi se kolokvijalno moglo zvati Sjedinjene Države Europe. Ali, ona nema zajedničke politike konkurentnosti, sigurnosti, niti energetike. Neće ih ni imati bez dublje integracije, a to pitanje je politički preosjetljivo, kao da se to gura pod tepih. Europa je zbog toga toliko krhka, lomljiva, neodlučna, podanički nastrojena i s trulim kompromisima', ustvrdio je profesor Brkić, a piše tportal.