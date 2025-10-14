Oglas

Peti takav napad na Karibima

VIDEO / Amerikanci raznijeli još jedan brod kod Venezuele, Trump objavio snimku

author
Hina
|
14. lis. 2025. 21:02
Venezuelanski brod
JOAQUIN SARMIENTO / AFP

U američkom napadu na brod kod obale Venezuele u utorak ubijeno je šest krijumčara droge, rekao je predsjednik Donald Trump, u najnovijoj takvoj operaciji u posljednjih nekoliko tjedana.

Oglas

Napad je najnoviji je primjer Trumpovih napora da iskoristi američku vojnu moć na nove i često pravno sporne načine, od raspoređivanja američkih snaga u Los Angelesu do izvođenja protuterorističkih napada na osumnjičene za trgovinu drogom.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je naveo da je napad izveden protiv terorističke organizacije, ali nije otkrio o kojoj se skupini radi.

„Obavještajne službe potvrdile su da je brod trgovao narkoticima i da je bio povezan s ilegalnim narkoterorističkim mrežama“, rekao je Trump, ne navodeći dokaze.

Trump je objavio video u trajanju oko pola minute koji prikazuje nepomično plovilo pogođeno projektilom i eksploziju.

 

Washington optužuje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i njegovu vladu da vode golemu organizaciju za izvoz droge u Sjedinjene Države. Američka vojska je proteklih tjedana pogodila nekoliko brodova blizu venezuelanske obale koji su navodno prevozili drogu. 

Maduro odbacuje američke optužbe i tvrdi da je samo pet posto narkotika proizvedenih u Kolumbiji prošlo kroz Venezuelu, od čega su, kako navodi, vlasti presrele i uništile 70 posto.

Maduro je sredinom rujna rekao da incidenti između njegove zemlje i SAD-a predstavljaju "agresiju" Washingtona, a nedugo nakon toga je objavio da vlada obučava civile za upotrebu oružja u slučaju američkog napada.

Teme
Pete Hegseth donald trump ministarstvo rata narko karteli nicolas madruo venezuela

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ