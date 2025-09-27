Oglas

TRUMP SE NEĆKA?

VIDEO / NBC: SAD razmatra napade na Venezuelu, mogući unutar nekoliko tjedana

author
N1 Info
|
27. ruj. 2025. 15:52
2025-09-24T002839Z_928582368_RC2WXGAW3YYY_RTRMADP_3_VENEZUELA-MILITARY-RALLY
REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria

Američki vojni dužnosnici pripremaju opcije za napade dronovima na ciljeve unutar Venezuele, uključujući vođe narko-skupina i laboratorije, objavio je NBC News. Četiri izvora potvrdila su da bi operacije mogle početi za nekoliko tjedana, ali predsjednik Trump još nije dao konačno odobrenje.

Oglas

Eskalacija i planovi

U posljednjim tjednima američka vojska pogodila je najmanje tri venezuelska broda za koja tvrdi da su prevozila drogu, iako dokazi nisu uvijek predočeni. Dužnosnik Dominikanske Republike i predstavnik američke ambasade u toj zemlji rekli su na konferenciji za medije u nedjelju da je nakon jednog udara u moru pronađena droga..

Washington optužuje predsjednika Nicolása Madura da ne poduzima dovoljno protiv krijumčarenja. Pentagon nije komentirao, dok je Bijela kuća ponovila Trumpovu poruku da “Venezuela šalje dilere i drogu” što je neprihvatljivo, prenosi NBC.

SAD je rasporedio osam brodova, više od 4000 vojnika i avione F-35 u regiju. “Ne šaljete takve resurse, a da ne razmatrate sve opcije”, rekao je jedan dužnosnik.

Trump "spreman upotrijebiti svaki element američke moći"

Trump je "spreman upotrijebiti svaki element američke moći kako bi zaustavio priljev droge u našu zemlju i priveo pravdi one odgovorne", rekao je visoki dužnosnik administracije za NBC News.

Unutarnje podjele i diplomacija

Dio administracije nezadovoljan je što prijašnji napadi nisu oslabilo Madurovu vlast. Neki strahuju da bi udari unutar Venezuele izazvali diplomatske prosvjede i dodatno učvrstili Madurovu poziciju. Analitičar Aníbal Sánchez upozorio je da bi takav napad mogao izazvati ujedinjenje stanovništva oko obrane suvereniteta.

Istovremeno, Washington preko posrednika s Bliskog istoka održava kontakte s Madurovom vladom. Prema izvorima, predsjednik je čak poslao pismo Trumpu nudeći dijalog, što je Bijela kuća odbacila kao “gomilu laži”.

Ciljevi i pritisak

Iako Venezuela nije veliki proizvođač kokaina, smatra se ključnom tranzitnom točkom. Trumpova administracija povećala je nagradu za Madurovo uhićenje na 50 milijuna dolara i, prema dužnosnicima, ne isključuje ni promjenu režima. Unatoč pritisku, SAD zadržava mogućnost suradnje na pojedinim pitanjima, poput deportacijskih letova.

Teme
napad SAD-a na venezuelu nicholas maduro pentagon venecuela venezuela

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ