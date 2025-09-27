VIDEO / NBC: SAD razmatra napade na Venezuelu, mogući unutar nekoliko tjedana

Američki vojni dužnosnici pripremaju opcije za napade dronovima na ciljeve unutar Venezuele, uključujući vođe narko-skupina i laboratorije, objavio je NBC News. Četiri izvora potvrdila su da bi operacije mogle početi za nekoliko tjedana, ali predsjednik Trump još nije dao konačno odobrenje.
Eskalacija i planovi
U posljednjim tjednima američka vojska pogodila je najmanje tri venezuelska broda za koja tvrdi da su prevozila drogu, iako dokazi nisu uvijek predočeni. Dužnosnik Dominikanske Republike i predstavnik američke ambasade u toj zemlji rekli su na konferenciji za medije u nedjelju da je nakon jednog udara u moru pronađena droga..
SAD je rasporedio osam brodova, više od 4000 vojnika i avione F-35 u regiju. “Ne šaljete takve resurse, a da ne razmatrate sve opcije”, rekao je jedan dužnosnik.
#Venezuela declares a state of maximum alert as U.S. naval forces continue operations off its #Caribbean coast, raising widespread concerns of a potential invasion. pic.twitter.com/57Tdn5KDHP— Hamdan News (@HamdanWahe57839) September 27, 2025
Trump "spreman upotrijebiti svaki element američke moći"
Trump je "spreman upotrijebiti svaki element američke moći kako bi zaustavio priljev droge u našu zemlju i priveo pravdi one odgovorne", rekao je visoki dužnosnik administracije za NBC News.
Unutarnje podjele i diplomacija
Dio administracije nezadovoljan je što prijašnji napadi nisu oslabilo Madurovu vlast. Neki strahuju da bi udari unutar Venezuele izazvali diplomatske prosvjede i dodatno učvrstili Madurovu poziciju. Analitičar Aníbal Sánchez upozorio je da bi takav napad mogao izazvati ujedinjenje stanovništva oko obrane suvereniteta.
Maduro has started weapon training for civilians, hoping that they will fight against U.S. marines if the USA would invade Venezuela pic.twitter.com/KTePt1EKOF— Visegrád 24 (@visegrad24) September 21, 2025
Istovremeno, Washington preko posrednika s Bliskog istoka održava kontakte s Madurovom vladom. Prema izvorima, predsjednik je čak poslao pismo Trumpu nudeći dijalog, što je Bijela kuća odbacila kao “gomilu laži”.
Ciljevi i pritisak
Iako Venezuela nije veliki proizvođač kokaina, smatra se ključnom tranzitnom točkom. Trumpova administracija povećala je nagradu za Madurovo uhićenje na 50 milijuna dolara i, prema dužnosnicima, ne isključuje ni promjenu režima. Unatoč pritisku, SAD zadržava mogućnost suradnje na pojedinim pitanjima, poput deportacijskih letova.
