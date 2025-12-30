Oglas

VIDEO / Dijelovi Moskovske regije ostali bez struje

30. pro. 2025. 22:57
Rusija, Moskva
NATALIA KOLESNIKOVA / AFP/ ILUSTRACIJA

Veliki nestanak struje pogodio je danas Moskovsku regiju, nakon što su se, prema izvještajima, čuli zvukovi dronova. Problema s opskrbom ima i u okupiranom Melitopolju, piše ukrajinska novinska agencija UNN pozivajući se na ruske Telegram kanale.

Društvenim mrežama se šire informacije da broj korisnika koji su ostali bez električne energije premašuje pola milijuna. Za ove informacije nema službene potvrde, piše Index.

Navodno su masovnom prekidu opskrbe prethodili zvukovi bespilotnih letjelica na tom području.

