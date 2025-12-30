VIDEO / Dijelovi Moskovske regije ostali bez struje

NATALIA KOLESNIKOVA / AFP/ ILUSTRACIJA

Veliki nestanak struje pogodio je danas Moskovsku regiju, nakon što su se, prema izvještajima, čuli zvukovi dronova. Problema s opskrbom ima i u okupiranom Melitopolju, piše ukrajinska novinska agencija UNN pozivajući se na ruske Telegram kanale.

Podijeli

Oglas

Društvenim mrežama se šire informacije da broj korisnika koji su ostali bez električne energije premašuje pola milijuna. Za ove informacije nema službene potvrde, piše Index.

#BREAKING🔸 🇷🇺🌑 Massive blackout hits Moscow suburbs – up to 600k without power in Ramenskoye, Zhukovsky & Lytkarino after substation shutdown. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/GwfWwPCS8z — Twilight (@TwilightDewy) December 30, 2025

⚡❌🕯️Some more footage from the Moscow region (RF) tonight. According to local media, in Ramenskoye, a massive power outage occurred due to a burnt transformer at the "Donino" power supply center. However, there is a drone warning for the region; so far, 3 drones have been… pic.twitter.com/sgpbNnDWZp — LX (@LXSummer1) December 30, 2025

Navodno su masovnom prekidu opskrbe prethodili zvukovi bespilotnih letjelica na tom području.