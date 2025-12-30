Što mladi Hrvati misle o vojnom služenju: "Gubitak vremena u ovom trenutku"

A u novoj će godini brojni mladići, odnosno, oni koji to odaberu, obuti vojničke čizme i obući maskirnu uniformu. Služenje vojnog roka ili temeljnog vojnog osposobljavanja počinje u ožujku, a prije toga, budući da će se novaci, morati odazvati liječničkom pregledu za koji je već poslano 1200 poziva. Što mladi Hrvati misle o služenju domovini, ali i kako će to izgledati doznala je naša reporterka Maja Štrbac.

Podijeli

Oglas

"Nulta generacija’’, 2007. godište, može očekivati pismo od Ministarstva obrane. Vojni je rok opet obvezan, a poziv mogu dobiti mladići od 18 do 27 godina.

"Ako treba ići ću, zašto ne, besplatan trening ako ništa", kaže Matija (26).

No, oni malo mlađi kažu da ako pismo i dođe...

"Ako i dođe poziv do mene – neću, a i stvarno nemam dva mjeseca u godini za otići na vojni rok", dodaje Marko (18).

"Nema smisla, ako nema smisla koji je razlog, mora biti smisao iza toga. Bolje imati 10 tisuća kakvih treba, koji su stvarno za to, nego mi koji ne želimo", smatra Karlo (20).

"Pa mislim da je to gubitak vremena za mlade u ovom trenutku", govori Filip (24).

Mogućnost civilnog služenja

1200 poziva je poslano, a liječnički pregledi počinju u siječnju.

"Oni koji ne udovoljavaju zdravstvenim kriterijima, oni imaju mogućnost civilnog služenja. Postoji zakonska regulativa koja regulira neodazivanje na liječnički poziv", kaže Stipica Bolanča, stožerni provedbeni dočasnik.

Na liječnički se mora, a oni koji ne žele provesti dva mjeseca u vojarni imaju pravo na priziv savjesti.

"Svaki građanin RH sukladno Ustavu ima pravo odrediti se prema tome kako želi služiti svojoj domovini, je li to u okviru oružanih snaga ili kroz civilno služenje", dodaje Bolanča.

Što se uči na vojnom roku?

No, time će se baviti MUP. Prednosti služenja, rekao nam je dočasnik Bolanča, su višestruke i za pojedinca, ali i zajednicu, a što se točno uči...

"Učit će temeljne vojne vještine kroz naoružanje, upoznat će se s orijentacijom I snalaženjem u prirodi, preživljavanjem, imamo orijentaciju, samoobranu..", otkriva Bolanča.

Je li osam tjedana dovoljno – iz MOST-a kažu da je optimalno.

"S obzirom da će se kroz cijeli dan raditi na uvježbavanju, odnosno onim osnovnim vještinama i neće biti gubitka vremena kao takvog i tu je ključna stvar u kratkom vremenu izgraditi što veću rezervu", kaže Zvonimir Troskot.

Na sjednici Vlade u istom tonu.

"U kontekstu promijenjenih sigurnosnih okolnosti smatrali smo da je ovakvo temeljno vojno osposobljavanje koje, podsjećam, traje dva mjeseca, uz financijsku naknadu 1100 eura, prilika da mladi steknu osnovna znanja i vještine", rekao je Plenković.

No, mladi nisu dobili takav dojam...

"Način na koji je sve izvedeno, plasirano u medije mislim da je nakaradno, uopće mi se ne sviđa kao koncept i smatram da neće zapravo doprinijeti društvu na neki željeni način. Sukladno s time, ne bih volio podržati inicijativu države da se to napravi", rekao je Marko (18).

Oni na koje se to odnosi kažu – to je prekratak rok, a da je dulji - bio bi još veći gubitak vremena.