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DHMZ

FOTO, VIDEO / Pogledajte olujni sustav koji ide prema Lastovu: Žuto upozorenje za tri regije

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N1 Info
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19. ruj. 2026. 16:09
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Lastovo
Bruno Market/Crometeo

Promjenjivo je oblačno uz sve češća sunčana razdoblja. Uglavnom na Jadranu i uz njega ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, izraženiji u Dalmaciji lokalno uz obilniju oborinu i prolazno jak vjetar.

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Najviše sunčanog vremena na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 °C, prognaza je DHMZ-a za subotu.

DHMZ
DHMZ

DHMZ je za tri regije izdao žuto upozorenje: kninsku, splitsku i dubrovačku.

Video olujnog sustava koji se približava Lastovu objavljen je na Facebooku.

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dhmz dalmacija nevrijeme vrijeme

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