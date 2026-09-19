DHMZ
FOTO, VIDEO / Pogledajte olujni sustav koji ide prema Lastovu: Žuto upozorenje za tri regije
Promjenjivo je oblačno uz sve češća sunčana razdoblja. Uglavnom na Jadranu i uz njega ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, izraženiji u Dalmaciji lokalno uz obilniju oborinu i prolazno jak vjetar.
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Najviše sunčanog vremena na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 °C, prognaza je DHMZ-a za subotu.
DHMZ je za tri regije izdao žuto upozorenje: kninsku, splitsku i dubrovačku.
Video olujnog sustava koji se približava Lastovu objavljen je na Facebooku.
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