Willy Kurniawan / REUTERS

Gotovo 1000 osoba je poginulo, a gotovo milijun ih je moralo napustiti svoje domove nakon višetjednih poplava i klizišta na sjeveru otoka Sumatra, prema podacima koje je u ponedjeljak objavila indonezijska agencija za katastrofe.

Podijeli

Oglas

5000 ozlijeđenih

Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama (BNPB) je od četvrtka zabilježila 961 smrtnih slučajeva, 234 nestale osobe i oko 5000 ozlijeđenih diljem otočnih pokrajina Aceh, Sjeverna Sumatra i Zapadna Sumatra.

Agencija je također objavila da je oštećeno preko 156.000 domova. Ukupno je 52 okruga i gradova i dalje teško pogođeno prirodnom nepogodom.

Suharyanto, čelnik BNPB-a, predsjedniku Prabowu Subiantu je u nedjelju navečer rekao da je 975.075 ljudi potražilo utočište u privremenim skloništima diljem triju pokrajina.

Pokrajina Aceh je najteže pogođena te je tamo raseljeno više od 900.000 osoba, prema BNPB-u.

DON'T LOOK AWAY!



🇮🇩 In Sumatra, Indonesia, it’s not just the devastating loss of life. The scale of destruction to communities and critical infrastructure is staggering.



1.3K public facilities damaged



420 houses of worship damaged



199 health facilities damaged



234… pic.twitter.com/KBVozw3Iar — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 6, 2025

Poplavne vode su se počele povlačiti u brojnim priobalnim okruzima, no velika područja u središnjem, planinskom području su i dalje odsječena od ostatka svijeta.

Predsjednik Prabowo je posjetio poplavama pogođena područja pokrajine Aceh u nedjelju. Kasnije je predsjedao izvanrednim sastankom s ministrima vlade, vojnim zapovjednicima i pokrajinskim dužnosnicima.

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah setelah dihantam banjir bandang dan longsor pada Rabu (26/11) lalu.



Seperti apa kondisi di sana? Simak video berikut. pic.twitter.com/grcqFQccr5 — BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) December 5, 2025

Sezona kiša u Indoneziji, u pravilu najintenzivnija između studenog i travnja, često prouzrokuje velike poplave.

Skupine za zaštitu okoliša i stručnjaci za katastrofe godinama upozoravaju da su brza deforestacija, nereguliran razvoj i narušeni riječni slivovi povećali rizik s kojim se suočavaju zajednice na Sumatri.

Predviđa se da će još obilnih kiša narednih dana padati u nekim dijelovima otoka.