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GODIŠNJI REMONT

Sljemenska žičara od ponedjeljka neće raditi tri tjedna

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Hina
|
02. lis. 2026. 13:52
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19.07.2026, Zagreb -Voznja zicarom na Sljeme. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji /PIXSELL

Žičara Sljeme neće prometovati od ponedjeljka, 5. do nedjelje, 25. listopada zbog redovitog godišnjeg servisnog pregleda, priopćio je u petak ZET.

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Godišnji stručno-tehnički pregled i servis obvezni su jednom godišnje, sukladno tehničkim zahtjevima proizvođača opreme i važećim propisima, navodi ZET i dodaje kako je riječ opsežnom pregledu koji je znatno detaljniji od redovitih mjesečnih servisa, a provodi se u razdoblju godine kada se očekuje manji broj korisnika.

Tijekom servisa provjeravaju se i ispituju svi ključni sustavi i komponente žičare - od pogonskog sustava, užeta, stupova i sklopova kolotura do kočionog sustava, glavnog upravljačkog sklopa, elektroničkih sklopova i senzora. Redovitim godišnjim pregledom provjerava se ispravnost svih sustava te osiguravaju tehnički i sigurnosni preduvjeti za nastavak sigurnog i nesmetanog rada žičare.

Za dolazak na Sljeme građanima je u razdoblju dok žičara ne prometuje na raspolaganju autobusna linija 140, Mihaljevac - Sljeme, stoji u priopćenju ZET-a.

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sljemenska žičara žičara sljeme

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