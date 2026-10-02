Torcida: Ako se Zagrebu grade dva nova stadiona, gradit će se i Splitu, sve ostalo je izdaja nacionalnih interesa!

I onda nam se ukaže njegova Visost, premijer, koji poput kolonizatora, jednom godišnje dođe u ceremonijalni posjet “domorodačkom plemenu” (iz kojeg, da apsurd bude veći, i sam potječe) pa s visoka govori kako i što je najbolje za nas te očekuje da mu zauzvrat otplešemo Vrličko kolo?