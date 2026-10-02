Oglas

Žestoko o Plenkoviću i Šuti

Torcida: Ako se Zagrebu grade dva nova stadiona, gradit će se i Splitu, sve ostalo je izdaja nacionalnih interesa!

author
N1 Info
|
02. lis. 2026. 14:44
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
13.09.2026., stadion Poljud, Split - SuperSport HNL 2026./2027., 07. kolo, HNK Hajduk - NK Slaven Belupo. navijaci Hajduka, Torcida Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Klub navijača Hajduka Torcida oštro se oglasio o raspravi o budućnosti Poljuda i mogućoj rekonstrukciji stadiona.

Oglas

"Za početak razbijmo famozni mit o Poljudu kao kulturnom dobru. Poljud je proglašen zaštićenim kulturnim dobrom 2015. godine, isključivo kako bi se povukla sredstva iz EU fondova u svrhu obnove stadiona. Čudnog li čuda, sredstva koja su tada uprihođena, nikad nisu utrošena na sanaciju Poljuda.

Sukladno zakonu, status kulturnog dobra ukida Ministarstvo kulture i medija, u trenu kada to isto dobro izgubi svojstva zbog kojih je proglašeno zaštićenim. Kome pod pretpostavkom dobrog vida i zdravog razuma nije jasno kako Poljud odavno nije nikakvo "dobro", već raspadajuća hrpa čelika i betona?

Inicijativa da se na postojeći, dotrajali stadion ide s nekakvim “ušminkavanjem” nema ni kulturno ni ekonomsko uporište. Renovirani stadion nije isto što i novi stadion, jer isključivo novi stadion generira buduće izvore prihoda i Hajduka čini konkurentnim u sportskom i natjecateljskom smislu.

Dok mi nestrpljivo čekamo rješenje, naš gradonačelnik je sazvao valjda pet različitih komisija i radnih skupina, od kojih se nijedna do današnjeg dana nije oglasila. Nedostaje još samo komisija Udruge hrvatskih psihijatara da cirkus bude potpun.

"Nema kompromisa"

I onda nam se ukaže njegova Visost, premijer, koji poput kolonizatora, jednom godišnje dođe u ceremonijalni posjet “domorodačkom plemenu” (iz kojeg, da apsurd bude veći, i sam potječe) pa s visoka govori kako i što je najbolje za nas te očekuje da mu zauzvrat otplešemo Vrličko kolo?

Gospodo, s naše strane kompromisa nema, neka vam jedna stvar bude kristalno jasna: do zadnjeg centa kojeg ćete usmjeriti Dinamu i Zagrebu, uložit ćete u Hajduk i Split.

Ako se Zagrebu i Dinamu (kao najljućem rivalu) grade dva NOVA stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva NOVA će se graditi Splitu i Hajduku, sve ostalo je izdaja nacionalnih interesa.

A ta dva važa piture s kojima nas mislite ušutkat, nosite sebi na Markov trg pa “uljepšavajte” Banske dvore", napisali su na Facebooku.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
andrej plenković dinamo maksimir poljud tomislav šuta torcida

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ