Žestoko o Plenkoviću i Šuti
Torcida: Ako se Zagrebu grade dva nova stadiona, gradit će se i Splitu, sve ostalo je izdaja nacionalnih interesa!
Klub navijača Hajduka Torcida oštro se oglasio o raspravi o budućnosti Poljuda i mogućoj rekonstrukciji stadiona.
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"Za početak razbijmo famozni mit o Poljudu kao kulturnom dobru. Poljud je proglašen zaštićenim kulturnim dobrom 2015. godine, isključivo kako bi se povukla sredstva iz EU fondova u svrhu obnove stadiona. Čudnog li čuda, sredstva koja su tada uprihođena, nikad nisu utrošena na sanaciju Poljuda.
Sukladno zakonu, status kulturnog dobra ukida Ministarstvo kulture i medija, u trenu kada to isto dobro izgubi svojstva zbog kojih je proglašeno zaštićenim. Kome pod pretpostavkom dobrog vida i zdravog razuma nije jasno kako Poljud odavno nije nikakvo "dobro", već raspadajuća hrpa čelika i betona?
Inicijativa da se na postojeći, dotrajali stadion ide s nekakvim “ušminkavanjem” nema ni kulturno ni ekonomsko uporište. Renovirani stadion nije isto što i novi stadion, jer isključivo novi stadion generira buduće izvore prihoda i Hajduka čini konkurentnim u sportskom i natjecateljskom smislu.
Dok mi nestrpljivo čekamo rješenje, naš gradonačelnik je sazvao valjda pet različitih komisija i radnih skupina, od kojih se nijedna do današnjeg dana nije oglasila. Nedostaje još samo komisija Udruge hrvatskih psihijatara da cirkus bude potpun.
"Nema kompromisa"
I onda nam se ukaže njegova Visost, premijer, koji poput kolonizatora, jednom godišnje dođe u ceremonijalni posjet “domorodačkom plemenu” (iz kojeg, da apsurd bude veći, i sam potječe) pa s visoka govori kako i što je najbolje za nas te očekuje da mu zauzvrat otplešemo Vrličko kolo?
Gospodo, s naše strane kompromisa nema, neka vam jedna stvar bude kristalno jasna: do zadnjeg centa kojeg ćete usmjeriti Dinamu i Zagrebu, uložit ćete u Hajduk i Split.
Ako se Zagrebu i Dinamu (kao najljućem rivalu) grade dva NOVA stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva NOVA će se graditi Splitu i Hajduku, sve ostalo je izdaja nacionalnih interesa.
A ta dva važa piture s kojima nas mislite ušutkat, nosite sebi na Markov trg pa “uljepšavajte” Banske dvore", napisali su na Facebooku.
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