posjet bavarskog premijera
Plenković: Da nema mjera vlade, inflacija bi bila oko sedam posto
Predsjednik Vlade Andrej Plenković upozorio je u petak nakon sastanka s bavarskim premijerom Markusom Soederom da bi inflacija, da nema mjera vlade, bila za 35 posto viša i da bi se kretala oko sedam posto, umjesto da iznosi 4,7 posto, što je prva procjena Državnog zavoda za statistiku (DZS) za rujan.
DZS je ranije danas objavio da je međugodišnja stopa inflacije mjerena indeksom potrošačkih cijena u rujnu iznosila 4,7 posto, a u odnosu na kolovoz 0,9 posto, pri čemu ubrzala je za 0,5 postotnih bodova u odnosu na kolovoz na godišnjoj razini, a u odnosu na srpanj za 0,8 posto. Pritom su na rast inflacije najviše utjecale cijene energije, koje su u rujnu poskupjele 20,5 posto na godišnjoj razini, dok su hrana, piće i duhan poskupjeli tek za 0,2 posto, a industrijski neprehrambeni proizvodi pojeftinili su za 1,4 posto.
“Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast. Da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35 posto viša, bila bi oko sedam znači”, rekao je Plenković odgovarajući na novinarska pitanja.
Podsjetio je i da su cijene motornih goriva niže zbog vladinih tjednih intervencija i naveo da je u u ovom trenutku plavi dizel jeftiniji za 10 centi, eurosuper za 20, a eurodizel čak za 32 centa, u odnosu na cijene koje bi se formirale bez vladinih mjera.
Dodao je da i dalje postoji prostor da se intervencijama ublaži rast cijena goriva, jer Hrvatska na vrijeme traži Europsku komisiju da joj dozvoli iznimno spustiti trošarine i ispod minimalnog praga određenog europskim propisima. Nova intervencija vlade očekuje se idućeg ponedjeljka.
“Danas je petak, pričekat ćemo još sutra, pa ćemo vidjeti kakva je situacija za ponedjeljak, ali u svakom slučaju bit će telefonska sjednica Vlade, mi ćemo ponovno intervenirati, prostora još uvijek ima, ali nemamo u ovom trenutku konačne izračune”, poručio je premijer.
Plenković: Plin od Omišlja do Njemačke možda već za dvije godine
Hrvatska bi u iduće dvije godine mogla početi isporučivati plin Njemačkoj s LNG Terminala na Krku, rekao je u petak premijer Andrej Plenković u Banskim dvorima gdje je ugostio bavarskog premijera Markusa Soedera.
Plenković, Soeder i tadašnji austrijski kancelar Karl Nehammer još su 2022. posjetili terminal u Omišlju, a godinu dana kasnije, tada i sa slovenskim čelnikom, poslali su pismo Europskoj komisiji o namjeri izgradnje plinovoda od Krka do Bavarske europskim sredstvima.
Četiri godine kasnije kapaciteti terminala podignuti su na 6,1 milijardu kubika plina godišnje, od kojih Hrvatskoj treba maksimalno 2,7 milijardi, no plinovoda i dalje nema.
Plenković je u petak u Banskim dvorima naglasio da je Hrvatska sa svoje strane dovršila „financijski i tehnički zahtjevne” projekte povećanja kapaciteta i proširenja plinovoda te da je „sad situacija takva da se mora razgovarati sa slovenskim i austrijskim kolegama kako bi se plin adekvatno transportirao u Njemačku”.
"Nadamo se da to može biti kroz sljedeće dvije godine", kazao je.
Hrvatska podržava Muenchen za domaćina Olimpijskih igara
Bavarski premijer na istoj konferenciji za medije priznao je da se EU „mora pokrenuti po pitanju prioriteta u energetici” te da je njegovoj saveznoj pokrajini, teritorijalno najvećoj u Njemačkoj te drugoj po BDP-u i broju stanovnika, jako važno povezivanje s jugom, dosad zasjenjenom koncentracijom na sjeverne koridore.
Bavarska je „jako zainteresirana” te to „mora postati prioritetan projekt”, nastavio je Soeder, čelnik Kršćansko-socijalne unije (CSU), naglasivši da će „o tome govoriti na razini Njemačke i EU-a”.
Uz transport plina planirani koridor trebao bi biti sposoban prevoziti i vodik, naglasili su čelnici.
Soeder je u Hrvatsku stigao u osmoj godini svog mandata, pa s Plenkovićem hvalio odnose Hrvatske i njegove Slobodne Države.
Hrvatski predsjednik vlade naglasio je da u Bavarskoj živi 115 tisuća Hrvata koji su „odlično integrirani”.
Od 3,1 milijuna Nijemaca koji su prošle godine turistički stigli u Hrvatsku njih čak 40 posto je iz Bavarske, a trgovinska razmjena dviju strana prošle je godine iznosila 1,8 milijardi eura, kazali su.
Muenchen, najveći bavarski grad, prošli je tjedan, pak, izabran za njemačkog kandidata za domaćina Olimpijskih igara 2036., 2040. ili 2044. godine pa je Soeder u Zagrebu zatražio hrvatsku podršku.
„Hrvatska to podržava i sa simpatijama gledamo na njemačku kandidaturu”, poručio je Plenković.
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