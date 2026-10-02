Plenković: Da nema mjera vlade, inflacija bi bila oko sedam posto

DZS je ranije danas objavio da je međugodišnja stopa inflacije mjerena indeksom potrošačkih cijena u rujnu iznosila 4,7 posto, a u odnosu na kolovoz 0,9 posto, pri čemu ubrzala je za 0,5 postotnih bodova u odnosu na kolovoz na godišnjoj razini, a u odnosu na srpanj za 0,8 posto. Pritom su na rast inflacije najviše utjecale cijene energije, koje su u rujnu poskupjele 20,5 posto na godišnjoj razini, dok su hrana, piće i duhan poskupjeli tek za 0,2 posto, a industrijski neprehrambeni proizvodi pojeftinili su za 1,4 posto.