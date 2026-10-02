FOTO / Pogledajte nova vozila policije

"Kad nabavljamo opremu, uvijek uvažavamo želje i iskustvo policijskih službenika jer oni najbolje mogu procijeniti kakva su im sredstva su pouzdana i dobra za rad na terenu. Zadovoljstvo nas koji vodimo ovaj sustav u velikoj je mjeri određeno zadovoljstvom policijskih službenika. Mislim da je ono do sada bilo na zavidnoj razini i da će tako biti i ubuduće“, poručio je ministar.