522 automobila
FOTO / Pogledajte nova vozila policije
Na Policijskoj akademiji „Prvi hrvatski redarstvenik“ u Zagrebu održana je svečana primopredaja 522 vozila za obavljanje policijskih poslova na području cijele Republike Hrvatske.
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Primopredaji su prisustvovali potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina sa suradnicima.
„Od samog početka našeg mandata promovirali smo model opremanja hrvatske policije koji osigurava najmoderniju opremu i standarde kakve danas imaju najmodernije policije u Europi. Vozila nisu luksuz, ona su sredstvo koje policiji treba kako bi brzo reagirala i bila pouzdana u svim svojim postupanjima.“, istaknuo je ministar Božinović.
Naglasio je i kako je važno da policijski službenici imaju sigurna i pouzdana sredstva za rad te da se oprema i vozila za potrebe policije nabavljaju planski i sustavno.
"Kad nabavljamo opremu, uvijek uvažavamo želje i iskustvo policijskih službenika jer oni najbolje mogu procijeniti kakva su im sredstva su pouzdana i dobra za rad na terenu. Zadovoljstvo nas koji vodimo ovaj sustav u velikoj je mjeri određeno zadovoljstvom policijskih službenika. Mislim da je ono do sada bilo na zavidnoj razini i da će tako biti i ubuduće“, poručio je ministar.
Postupkom javne nabave, u kojem je odabrana najpovoljnija ponuda, za potrebe policije osigurana su 522 vozila Škoda Octavia putem operativnog leasinga, a njihove tehničke detalje predstavio je Zrinko Topić, načelnik Sektora prometne tehnike.
Vozila su opremljena dvolitrenim dizelskim motorom snage 110 kW, odnosno 150 KS, automatskim mjenjačem i sigurnosnim sustavima kao što su Front Assist, Lane Assist i Auto Hold, kao i ostalom serijskom opremom.
Za potrebe policijskog rada opremljena su svjetlosno-zvučnom signalizacijom novije generacije, programabilnim CAN-BUS sustavom s tipkovnicom te komunikacijskom opremom.
Zapremina prtljažnog prostora od 640 litara omogućuje prijevoz opreme potrebne policijskim službenicima u svakodnevnom radu, što je također važan element njihove funkcionalnosti na terenu.
Postupak javne nabave proveden je kao ograničeni postupak, a ugovorena vrijednost četverogodišnje usluge operativnog leasinga iznosi 18.181.197,36 eura s PDV-om i PPMV-om. Sredstva su osigurana u Državnom proračunu, a financijsko opterećenje korištenja novih vozila u okvirima je dosadašnjih troškova najma.
Nova vozila dio su kontinuiranog ulaganja u opremanje policije kako bi policijski službenici na terenu imali pouzdana sredstva za sigurno i učinkovito obavljanje svojih zadaća.
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