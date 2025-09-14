Screenshot / X

U samo mjesec i pol dana Ukrajina je izvela čak 17 napada na 12 ruskih naftnih rafinerija, koje zajedno predstavljaju gotovo 40 posto ukupnih kapaciteta prerade nafte u Rusiji. Riječ je o jednom od najintenzivnijih udara na rusku energetsku infrastrukturu od početka rata, s ciljem da se Moskvi oteža financiranje rata i destabilizira unutarnje tržište goriva.

Početak kolovoza

Napadi su započeli početkom kolovoza na rafinerije Novokuybyshevsk i Ryazan, a nastavili se na postrojenja u Afipskom, Saratovu, Volgogradu i Syzranu.

Do kraja mjeseca pogođene su i rafinerije u Novoshakhtinsku, Krasnodaru i Kuibyshevu, a potom su uslijedili udari u rujnu – od ponovnog napada na Ryazan, preko rafinerije Ilsky, do dvaju strateških postrojenja u Ufi i Kirishiju.

Attack on Kirishi Oil Refinery, Leningrad Region, Russia.



This is the second largest refinery in Russia, with a capacity of 20.1 million tons of oil.



810 km to Ukraine.



The twelfth oil refinery attacked 🔥❗️ pic.twitter.com/l0OmqatWo6 — Evgen Istrebin 🇺🇦 (@evgen1232007) September 14, 2025

Kirishi – najnoviji i najveći udar

Najnovija meta bila je rafinerija Kirishi, jedna od najvećih u Rusiji s kapacitetom od oko 355 tisuća barela dnevno, što čini 6,4 posto ukupnih kapaciteta. Nakon napada izbio je požar, no lokalne vlasti tvrde da među radnicima nije bilo žrtava (Reuters).

Prema ranijim procjenama američke Agencije za energetske informacije (EIA), ukrajinski napadi već su u kolovozu uzrokovali prekide u radu koji su zahvatili oko 17 posto ruskog rafinerijskog kapaciteta. Nakon rujanskih udara, udio pogođenih kapaciteta značajno je porastao.

💥 Ukraine has now conducted 17 strikes on 12 Russian oil refineries in 45 days.

These refineries represent 42% of total oil refining capacity in Russia.



August 2

1. Novokuybyshevsk Oil Refinery

2. Ryazan Oil Refinery



August 7

3. Afipsky Oil Refinery



August 10

4. Saratov Oil… pic.twitter.com/wyRgfg3vbi — Igor Sushko (@igorsushko) September 14, 2025

Posljedice za rusko gospodarstvo

Rafinerije su ključne ne samo za rusko gospodarstvo, nego i za vojsku koja se oslanja na stalnu opskrbu gorivom. Oštećenja dovode do problema u logistici, nestašica i rasta cijena goriva u unutarnjim regijama Rusije, kako je pisao Business Insider.

Ruske vlasti tvrde da čine sve kako bi spriječile veće poremećaje. Energetske kompanije poput Bashnefta i Rosnefta najavile su da će nastaviti s radom, iako s otežanim uvjetima i smanjenim kapacitetom, javlja Reuters.

Šira strategija Kijeva

Analitičari ukazuju da se radi o strategiji “stotina rezova”, u kojoj Ukrajina kombinira dronove, raketne udare i sabotaže kako bi postepeno iscrpljivala ruske resurse. Udarci na rafinerije posebno pogađaju budžet Moskve, jer izvoz naftnih proizvoda čini jedan od stupova ruskih prihoda.

Omg I've been waiting for Kirishi! The largest unbombed refinery in Russia. If they take it out of commission that will drive fuel shortages to a new level. Then onwards to Yaroslavl to break the back of the Russian economy pic.twitter.com/5cEU4m25gI — Tomas Heard (@tomasheard) September 14, 2025

Iako Rusija raspolaže značajnim rezervama sirove nafte, gubitak preradbenih kapaciteta mogao bi dugoročno ograničiti njezinu sposobnost da opskrbljuje domaće tržište i vojsku, što bi moglo dovesti do novih pritisaka unutar zemlje.