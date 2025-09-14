Oglas

VIDEO / Ukrajina ruši temelje ruske naftne industrije: Čak 40% kapaciteta pod udarom?

N1 Info
14. ruj. 2025. 14:04
kirishi
Screenshot / X

U samo mjesec i pol dana Ukrajina je izvela čak 17 napada na 12 ruskih naftnih rafinerija, koje zajedno predstavljaju gotovo 40 posto ukupnih kapaciteta prerade nafte u Rusiji. Riječ je o jednom od najintenzivnijih udara na rusku energetsku infrastrukturu od početka rata, s ciljem da se Moskvi oteža financiranje rata i destabilizira unutarnje tržište goriva.

Početak kolovoza

Napadi su započeli početkom kolovoza na rafinerije Novokuybyshevsk i Ryazan, a nastavili se na postrojenja u Afipskom, Saratovu, Volgogradu i Syzranu.

Do kraja mjeseca pogođene su i rafinerije u Novoshakhtinsku, Krasnodaru i Kuibyshevu, a potom su uslijedili udari u rujnu – od ponovnog napada na Ryazan, preko rafinerije Ilsky, do dvaju strateških postrojenja u Ufi i Kirishiju.

Kirishi – najnoviji i najveći udar

Najnovija meta bila je rafinerija Kirishi, jedna od najvećih u Rusiji s kapacitetom od oko 355 tisuća barela dnevno, što čini 6,4 posto ukupnih kapaciteta. Nakon napada izbio je požar, no lokalne vlasti tvrde da među radnicima nije bilo žrtava (Reuters).

Prema ranijim procjenama američke Agencije za energetske informacije (EIA), ukrajinski napadi već su u kolovozu uzrokovali prekide u radu koji su zahvatili oko 17 posto ruskog rafinerijskog kapaciteta. Nakon rujanskih udara, udio pogođenih kapaciteta značajno je porastao.

Posljedice za rusko gospodarstvo

Rafinerije su ključne ne samo za rusko gospodarstvo, nego i za vojsku koja se oslanja na stalnu opskrbu gorivom. Oštećenja dovode do problema u logistici, nestašica i rasta cijena goriva u unutarnjim regijama Rusije, kako je pisao Business Insider.

Ruske vlasti tvrde da čine sve kako bi spriječile veće poremećaje. Energetske kompanije poput Bashnefta i Rosnefta najavile su da će nastaviti s radom, iako s otežanim uvjetima i smanjenim kapacitetom, javlja Reuters.

Šira strategija Kijeva

Analitičari ukazuju da se radi o strategiji “stotina rezova”, u kojoj Ukrajina kombinira dronove, raketne udare i sabotaže kako bi postepeno iscrpljivala ruske resurse. Udarci na rafinerije posebno pogađaju budžet Moskve, jer izvoz naftnih proizvoda čini jedan od stupova ruskih prihoda.

Iako Rusija raspolaže značajnim rezervama sirove nafte, gubitak preradbenih kapaciteta mogao bi dugoročno ograničiti njezinu sposobnost da opskrbljuje domaće tržište i vojsku, što bi moglo dovesti do novih pritisaka unutar zemlje.

Teme
bashneft kirishi naftna industrija rezerve nafte rosneft rusija ruska nafta ukrajinski napadi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

