Globalna Sumud flotila objavila najveću humanitarnu intervenciju za Palestinu u povijesti

"Dana 29. ožujka 2026. ujedinjena pomorska flota i kopneni humanitarni konvoj istodobno će krenuti, mobilizirajući tisuće ljudi iz više od 100 zemalja u koordiniranom, nenasilnom odgovoru na genocid, opsadu, masovno izgladnjivanje i uništavanje civilnog života u Gazi", poručili su iz Sumud flotile putem svog X profila.