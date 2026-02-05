Oglas

Globalna Sumud flotila objavila najveću humanitarnu intervenciju za Palestinu u povijesti

N1 Info
05. velj. 2026. 20:39
Mandla Mandela, grandson of South Africa's first democratically elected president Nelson Mandela, greets members of the Global Sumud Flotilla activist group ahead of a meeting on 2026 plans at the Nelson Mandela Foundation in Houghton
REUTERS/Siphiwe Sibeko

Danas je Globalna Sumud flotila (Global Sumud Flotilla) objavila najveću koordiniranu humanitarnu intervenciju za Palestinu u povijesti.

"Dana 29. ožujka 2026. ujedinjena pomorska flota i kopneni humanitarni konvoj istodobno će krenuti, mobilizirajući tisuće ljudi iz više od 100 zemalja u koordiniranom, nenasilnom odgovoru na genocid, opsadu, masovno izgladnjivanje i uništavanje civilnog života u Gazi", poručili su iz Sumud flotile putem svog X profila.

"Ovo je neprijatelj s kojim se suočavamo. To nije osoba. To je način života koji određuje budućnost drugih naroda.“, navodi Saif Abukeshek, Upravni odbor GSF-a

Objava je dana u Zakladi Nelson Mandela u Johannesburgu, čime je ova misija utemeljena u nasljeđu globalne solidarnosti i građanskog otpora.

Ova misija okuplja:

  • više od 1.000 liječnika, medicinskih sestara i zdravstvenih radnika
  • edukatore, inženjere i timove za obnovu
  • istražitelje ratnih zločina i ekocida

"Ovo nije samo plovidba. Riječ je o tome da se svijet podigne zajedno", navode iz humanitarne inicijative.

Blokada Gaze Flotila Globalna solidarnost Humanitarna pomoć Pojas Gaze

