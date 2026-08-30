"Bili smo u Gazi"
VIDEO / Izraelski vojnici objavili snimku slavlja nakon dizanja džamije u zrak
Izraelski genocidni rat protiv Gaze od 7. listopada 2023. odnio je najmanje 73.449 palestinskih života, dok je 174.472 ljudi ranjeno. Od početka prošlogodišnjeg „prekida vatre“ ubijeno najmanje 1313 Palestinaca, a 4361 ih je ranjeno.
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"Evo jednog od izraelskih ratnih zločinaca, Adija Karnija, kako diže u zrak džamiju u Gazi", napisao je Max Blumenthal, novinar Grayzonea, na svom X profilu.
"Karni se prerušio u palestinskog studenta kako bi prolaznike namamio da priđu štandu na kojem su bili njegovi kolege, također povezani s izraelskom stranom", dodao je.
Bivši izraelski vojnici prerušeni u propalestinske prosvjednike u utorak su postavili štand ispred ulaza na Sveučilište Columbia, prema videosnimkama objavljenima na društvenim mrežama i riječima jedne članice fakulteta koja je razgovarala s listom Spectator.
Organizacija Frontline Advocates, proizraelska neprofitna organizacija koja surađuje na pojedinim projektima s izraelskim Ministarstvom vanjskih poslova, u utorak je postavila štand ispred ulaza na križanju Broadwaya i 116. ulice. Na štandu je bio istaknut natpis: „Mi smo IDF. Bili smo u Gazi. Pitajte nas bilo što“, navodi Spectator na temelju pregledanih fotografija.
Here’s one of the Israeli war criminals, Adi Karni, blowing up a mosque in Gaza— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) August 30, 2026
Karni dressed as a Palestinian student to dupe passerby into visiting a table of fellow terrorists at Columbia U pic.twitter.com/kgWfwBtC8j https://t.co/cIxRliUhVF
Prema riječima članice fakulteta i videosnimkama objavljenima na društvenim mrežama, neki pripadnici skupine odjenuli su se poput propalestinskih prosvjednika, noseći keffiye i mašući palestinskim zastavama u blizini štanda.
Ta neprofitna organizacija šalje delegacije bivših izraelskih vojnika i proizraelskih aktivista na fakultetske kampuse i javne prostore nakon petotjedne obuke, kako bi predstavljali Izrael, navodi se na internetskoj stranici organizacije. Skupina često objavljuje videosnimke svojih članova u razgovoru s prolaznicima na Instagramu.
Članica fakulteta rekla je za Spectator da je u utorak oko 12.30 prišla osobama za koje je vjerovala da su prosvjednici. Kada ih je upitala što se događa, navodno su pozvali izraelske vojnike da odgovore na njezina pitanja.
Nakon što im je rekla da nema pitanja, počeli su je snimati, okružili je i postavljati joj, kako je rekla, „provokativna“ pitanja o Hezbolahu, Gazi i njezinu podrijetlu.
Tijekom incidenta navodno joj je prišao muškarac s maskom za skijanje. Rekla je da su joj, kada ga je upitala tko je, vojnici odgovorili da je ondje kako bi ih „zaštitio“.
„Bilo je uznemirujuće i osjećala sam se nesigurno“, napisala je članica fakulteta u izjavi za Spectator u srijedu. Zatražila je anonimnost zbog straha od moguće odmazde skupine.
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