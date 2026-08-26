Stvarne razmjere izraelskog financiranja teško je utvrditi jer takva sredstva često nisu bila navedena u javnim prijavama kojima je propisano otkrivanje stranih donacija. Umjesto toga, otkrivena su ručnim uspoređivanjem javnih i internih baza podataka, revizijskih dokumenata i zahvala navedenih u znanstvenim radovima. Za neke projekte koji su u sveučilišnim materijalima navedeni kao projekti pod pokroviteljstvom izraelskog Ministarstva obrane ili vojnih kompanija nisu navedeni iznosi financiranja, dok su drugi sadržavali nedosljedne ili proturječne podatke u revizijskim bazama.