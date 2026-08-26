otkrivaju dokumenti
Istraga otkrila milijune izraelskog vojnog novca na američkim sveučilištima: Velik dio nije prijavljen
Financiranje istraživanja izraelskog Ministarstva obrane i proizvođača oružja često se ne pojavljuje u nacionalnim bazama podataka namijenjenima praćenju stranog financiranja.
Izraelsko Ministarstvo obrane i izraelske vojne kompanije usmjerili su milijune dolara neprijavljenih sredstava u istraživačke programe američkih sveučilišta povezane s razvojem oružja, bilo izravnim financiranjem istraživanja bilo djelujući kao posrednici kroz koje je novac prolazio, pokazala je istraga Drop Sitea.
15 milijuna neprijavljenih stavki
Uzorak državnih i sveučilišnih revizija, prijava stranog financiranja i drugih institucionalnih dokumenata otkrio je milijunske financijske veze tijekom posljednja dva desetljeća između izraelskog Ministarstva obrane (MOD), izraelskih proizvođača oružja i američkih sveučilišta. Velik dio tih sredstava ne pojavljuje se dosljedno u nacionalnim bazama podataka namijenjenima praćenju stranog financiranja američkih sveučilišta.
Analiza revizijskih dokumenata, koja se nadovezuje na nalaze akademske istraživačke skupine Antiwar Initiative koja dokumentira veze između sveučilišta i globalne industrije oružja, pronašla je više od 15 milijuna dolara neprijavljenih ili nedosljedno prijavljenih stavki financiranja povezanih s izraelskim Ministarstvom obrane ili proizvođačima oružja.
Stvarne razmjere izraelskog financiranja teško je utvrditi jer takva sredstva često nisu bila navedena u javnim prijavama kojima je propisano otkrivanje stranih donacija. Umjesto toga, otkrivena su ručnim uspoređivanjem javnih i internih baza podataka, revizijskih dokumenata i zahvala navedenih u znanstvenim radovima. Za neke projekte koji su u sveučilišnim materijalima navedeni kao projekti pod pokroviteljstvom izraelskog Ministarstva obrane ili vojnih kompanija nisu navedeni iznosi financiranja, dok su drugi sadržavali nedosljedne ili proturječne podatke u revizijskim bazama.
Drop Site pregledao je i provjerio javne dokumente koji pokazuju da su deseci fakulteta i sveučilišta diljem SAD-a primili milijune dolara kroz istraživačke stipendije, plaćanje školarina i donacije. Podaci pokazuju primjere financijske potpore i sponzoriranja američkih istraživača od izraelskog Ministarstva obrane, kao i izraelskih proizvođača oružja poput Elbit Systemsa.
Rafael i Israel Aerospace Industries
Dokumenti od 2004. do 2025. upućuju na velik broj sveučilišta koja su imala financijske odnose s izraelskim Ministarstvom obrane ili izraelskim proizvođačima oružja, među kojima su Columbia, Cornell, Princeton, Harvard, Northwestern, Georgia Tech, Texas Tech, University of Connecticut, University of Tennessee, University of Maryland, University of Florida, University of California Berkeley, University of Rhode Island, University of New Mexico, Washington University u St. Louisu i State University of New York.
Zabilježeni financijski odnosi uključuju vremenski ograničene istraživačke ugovore i ne pokazuju jesu li veze s Ministarstvom obrane još uvijek aktivne. Ranije je već izvještavano o financiranju programa na MIT-u i studentskim prosvjedima protiv tih veza.
Osim financijske potpore Ministarstva obrane i Elbita, dokumenti pokazuju da su pojedinačne istraživačke projekte povezane s vojnim tehnologijama sponzorirali i izraelski proizvođači oružja Rafael i Israel Aerospace Industries.
Uzeti zajedno, dokumenti otkrivaju netransparentnu mrežu obrambenih istraživanja koja se proteže kroz neka od najuglednijih američkih sveučilišta.
Jedan primjer dobro ilustrira prirodu tih veza. Projekt na University of Connecticut koji je sponzoriralo izraelsko Ministarstvo obrane u javnim je revizijskim dokumentima naveden pod naslovom „Istraživanje predviđanja točke udara za projektile kratkog i srednjeg dometa s vlastitim pogonom“.
Godišnji izvještaji Connecticuta o saveznim sredstvima bilježe 668.456 dolara financiranja tog projekta tijekom devet fiskalnih godina između 2013. i 2023., a kao financijer navedeno je izraelsko Ministarstvo obrane. Drugi projekt povezan s istim ministarstvom, naslovljen „Visokoosjetljivi SQUID-ovi za detekciju magnetskog polja“, u istom je razdoblju dobio 251.336 dolara.
Savezni zakon nalaže fakultetima i sveučilištima koja primaju saveznu pomoć da prijave darove i ugovore iz stranih izvora u ukupnoj vrijednosti od najmanje 250.000 dolara u jednoj kalendarskoj godini, iako transakcije ispod tog praga mogu ostati izvan javnog sustava izvještavanja.
Međutim, ti višegodišnji doprinosi ne pojavljuju se dosljedno u saveznim bazama podataka namijenjenima praćenju stranog novca koji ulazi na američka sveučilišta. Najnovija javna evidencija Ministarstva obrazovanja o stranim donacijama i financiranju ne sadrži nijednu stavku povezanu s Izraelom za University of Connecticut, iako se sredstva izraelskog Ministarstva obrane pojavljuju u drugim bazama i revizijskim dokumentima.
Izraelska vlada i njezini saveznici u Kongresu sada nastoje takve odnose iz raspršene istraživačke mreže pretvoriti u formalnu američku obrambenu politiku. Zakon o ovlastima za nacionalnu obranu (NDAA) za fiskalnu 2026. već je naložio Pentagonu da uspostavi američko-izraelsku radnu skupinu za obrambenu industrijsku bazu, koja bi trebala razmotriti uključivanje Izraela u ono što naziva „američkom nacionalnom tehnološkom i industrijskom bazom“.
Prijedlog koji je Odbor za oružane snage Zastupničkog doma predložio za NDAA za fiskalnu 2027. otišao bi još dalje stvaranjem Američko-izraelske inicijative za suradnju u obrambenoj tehnologiji, zadužene za proširenje bilateralnih istraživanja, razvoja, testiranja, proizvodnje oružja i industrijske suradnje.
Postanu li te mjere zakon, raspršene financijske veze zabilježene u revizijskim tragovima američkih sveučilišta i znanstvenim radovima postale bi sastavni dio američkog vojno-industrijskog kompleksa.
Mehanizam rata
Izraelske snage tijekom genocida u Pojasu Gaze, kao i ratova u Libanonu, Iranu, Siriji i Jemenu, koriste dronove, automatizirane obavještajne alate, neprekidni zračni nadzor, precizno navođene projektile i masovnu analizu podataka.
Te se operacije oslanjaju na tehnologije iz istih istraživačkih područja čiji su razvoj izraelska vlada i proizvođači oružja financirali kod američkih akademskih istraživača: videonadzor, prepoznavanje ljudskih aktivnosti, autonomno letenje, analizu mreža, identifikaciju ciljeva, magnetsku detekciju i modeliranje udara projektila.
Na University of Central Florida istraživači su od Elbit Systemsa dobili sredstva za razvoj algoritama za prepoznavanje ljudskih aktivnosti i otkrivanje objekata na videosnimkama.
Dokumenti University of Tennessee pokazuju da je američka podružnica Elbita između 2023. i 2025. tom sveučilištu uplatila 514.500 dolara. Dostupna javna dokumentacija ne navodi kojim su programima ili istraživačima sredstva bila namijenjena, nego njihovu svrhu jednostavno opisuje kao „plaćanje školarina za različite studente“.
„Za relativno male iznose – primjerice cijenu financiranja jednog doktorata – Izrael je stekao značajne nove sposobnosti koje su ojačale njegov kapacitet za provođenje genocida u Gazi, brutalnu okupaciju Libanona i pokretanje rata protiv Irana koji je eskalirao u sukob diljem regije“, rekao je William Hartung, politolog i stručnjak za američku industriju oružja i proračunske prakse Pentagona.
Mnoge potpore izraelskog Ministarstva obrane klasificirane su kao izdaci američkog Ministarstva obrane, pri čemu je izraelsko ministarstvo navedeno kao posredničko tijelo koje upravlja sredstvima. MIT je, primjerice, naveo da je novac za njegove projekte financirane preko izraelskog ministarstva izvorno potjecao od američkog Ministarstva obrane.
SAD Izraelu godišnje pruža oko 3,8 milijardi dolara vojne pomoći, povrh drugih oblika potpore.
Neki revizijski dokumenti navode Pentagonovu Agenciju za obrambeno-sigurnosnu suradnju (DSCA), koja upravlja američkom sigurnosnom pomoći i programima transfera oružja, kao primarnu agenciju koja je osigurala sredstva koja je potom usmjeravalo izraelsko Ministarstvo obrane.
Javni dokumenti ne omogućuju utvrđivanje je li svaki dolar za pojedini istraživački projekt došao iz izraelskog državnog proračuna, američke vojne pomoći stavljene pod izraelsku kontrolu nabave ili kombinacije tih izvora.
Trag u revizijama
U ljeto 2025. profesor MIT-a Markus Buehler povukao se iz projekta financiranog potporom izraelskog Ministarstva obrane nakon što je studentska kampanja javno razotkrila projekt. Odluka je uslijedila nakon više od godinu dana prosvjeda protiv MIT-ovih obrambenih veza s Izraelom.
Prema navodima samog MIT-a, pojedinačni projekti povezani s izraelskim ministarstvom između fiskalne 2015. i 2024. vrijedili su četiri milijuna dolara, uz dodatnih 290.000 dolara u fiskalnoj 2025.
Trag javno dostupnih dokumenata pokazuje slične financijske i istraživačke veze između izraelskog obrambenog establišmenta i sveučilišta u Connecticutu, New Yorku, Marylandu, Floridi, New Jerseyju, Teksasu, Kaliforniji i Virginiji.
Sponzorirana izraelska vojna istraživanja
Na Columbiji godišnje revizije navode dva projekta povezana s izraelskim ministarstvom, vrijedna ukupno 799.190 dolara. Projekt „Izravni 3D ispis integriranih elektromehaničkih sustava“ dobio je 469.999 dolara između 2016. i 2021., dok je projekt „Optimizacija senzora temeljenog na mikrorezonatorima“ između 2021. i 2024. dobio još 329.191 dolar.
Columbijina revizija za fiskalnu 2024. potonji projekt vodi pod američkim Ministarstvom obrane, dok je „izraelsko Ministarstvo obrane“ navedeno kao posredničko tijelo, uz 25.327 dolara financiranja.
Research Foundation for the State University of New York bilježi pet projekata povezanih s izraelskim Ministarstvom obrane, ukupne vrijednosti 949.915 dolara između 2010. i 2021.
Revizije države Floride bilježe 1.195.795 dolara izdataka koji su između 2012. i 2021. prošli kroz Ministarstvo obrane, ne navodeći sva sveučilišta koja su primila taj novac.
Sveučilišni dokumenti barem dio tih sredstava povezuju s University of Central Florida i University of Florida. Jedna publikacija inženjerskog fakulteta University of Florida navodi projekt pod pokroviteljstvom izraelskog Ministarstva obrane pod nazivom „Povezani učinci veličine i brzine u betonu ultravisokih performansi“, započet 2012. Iako je projekt naveden među „sponzoriranim istraživanjima“, iznos primljenih sredstava nije objavljen.
Na pitanje o drugom ugovoru vrijednom 150.000 dolara, koji je počeo u ožujku 2015. i u kojem je kao financijer navedeno izraelsko Ministarstvo obrane, glasnogovornik UC Berkeleyja rekao je da sveučilište „poštuje sve zakone i propise koji se primjenjuju na ugovore i darove iz stranih izvora“.
Dodao je da se sveučilište bavi isključivo temeljnim istraživanjima te da „svaka vlada, svaki istraživač i svaka osoba na svijetu može pročitati rezultate naših istraživanja u slobodno dostupnim znanstvenim publikacijama“.
UC Berkeley nije odgovorio na dodatna pitanja o svrsi financiranja izraelskog Ministarstva obrane. Druga sveučilišta kojima se Drop Site obratio ili nisu odgovorila ili su navela da ne mogu pružiti informacije o spomenutim sredstvima.
Od autonomnih helikoptera do analize „terorističkih mreža“
Osim revizija, javno dostupni podaci pojedinačnih istraživača pružaju dodatne naznake o razmjerima financiranja američkih istraživanja od izraelskog vojnog sektora.
The Nation je u veljači izvijestio da su istraživači računalnog vida Mubarak Shah i Abhijit Mahalanobis 2020. od Elbit Systems of America dobili 200.000 dolara za razvoj tehnologije „prepoznavanja ljudskih aktivnosti“, dok je Mahalanobis dobio dodatnih 60.000 dolara za algoritme za otkrivanje objekata i prepoznavanje ljudskih aktivnosti.
Na University of Maryland stranica profesora zrakoplovnog inženjerstva Inderjita Chopre navodi dvije potpore izraelskog ministarstva: 150.000 dolara za „Autonomno upravljanje mikrohelikopterima“ od 2011. do 2012. te 300.000 dolara za „Aeromehaniku rotorskih letjelica pri velikim brzinama“ od 2014. do 2016.
Životopis drugog istraživača, podnesen u zasebnom postupku pred američkim Uredom za patente i žigove, navodi 150.000 dolara izraelskog Ministarstva obrane za projekt „Funkcionalno ciljanje terorističkih mreža: pristup velikih podataka“ od veljače 2017. do prosinca 2018. te 153.520 dolara za „Brze algoritme za grupnu centralnost posredovanja u masivnim društvenim mrežama“.
Dokumenti Princetona povezuju fizičara Michaela Romalisa s ugovorom vrijednim 600.000 dolara pod nazivom „Impulsni skalarni atomski magnetometar“. Sveučilišni izvještaj o sponzoriranim projektima za fiskalnu 2018. kao sponzore navodi Ministarstvo obrane Vlade Izraela i američku Agenciju za obrambeno-sigurnosnu suradnju, a ugovor je trajao od srpnja 2015. do lipnja 2019.
Inženjerski bilteni Texas Tech Universityja navode još jednu potporu izraelskog Ministarstva obrane, vrijednu 400.000 dolara, za istraživanje „zatvorenog vircator HPM sustava“. Kao istraživači navedeni su James Dickens, John Mankowski i Andreas Neuber.
Tehnologija vircatora ima jasnu vojnu primjenu. Centar za impulsnu energetiku i energetsku elektroniku Texas Techa opisuje vircatore kao kompaktne izvore mikrovalova velike snage te navodi da njegov rad uključuje koordiniranje odašiljača montiranih na vozila uz GPS sinkronizaciju kako bi se mikrovalna „vruća točka“ usmjerila na željenu lokaciju – što bi potencijalno moglo služiti za borbu protiv rojeva dronova.
Svrha zasebnog toka financiranja povezanog s izraelskim Ministarstvom obrane na University of Texas at Austin manje je jasna. Financijski izvještaj UT Austina za fiskalnu 2013. bilježi 58.992 dolara izdataka prema narudžbenici izraelskog Ministarstva obrane. Ista se narudžbenica pojavljuje u državnim revizijama od 2010. do 2014., s ukupnim izdacima od 299.952 dolara.
Revizijski arhivi sadrže i druge izdatke navedene pod imenom izraelske vojske ili Ministarstva obrane, uključujući sredstva za Northwestern University i Washington University u St. Louisu te ponavljajuće stavke u revizijama države Virginije.
No netransparentna priroda dijela potpore pronađene u javnim dokumentima znači da određeni oblici financijske pomoći i pomoći u naravi sveučilištima možda uopće nisu zabilježeni u revizijskim tragovima.
Na University of Texas at Dallas istraživači Haoran Wei i Nasser Kehtarnavaz razvili su sustav videonadzora u okviru istraživanja za koje objavljeni znanstveni rad navodi da ga je „financirao Elbit Systems of America putem ugovora s University of Texas at Dallas“, ali ne navodi iznos financijske potpore.
U radu se također navodi da je kompanija istraživačima dostavila „videosnimke snimljene s velike udaljenosti“ kako bi im pomogla u istraživanju prepoznavanja ciljeva.
Istraživači nisu odgovorili na pitanja Drop Sitea o prirodi svojeg rada i vezama s Elbitom.
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