"prekid vatre"
Izrael udara po Gazi; devet ubijenih u 24 sata, najmanje 1313 od potpisivanja "primirja"
Od početka prošlogodišnjeg „primirja“ Izrael je ubio najmanje 1313 Palestinaca
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"Čuju se zvukovi snažne topničke paljbe, a prema prvim informacijama dolaze s područja jugoistočno od četvrti Zeitoun u gradu Gazi. Ispaljene su najmanje tri minobacačke granate, nakon čega su odjeknule snažne eksplozije, dok se iznad područja uzdižu oblaci dima", piše Al Jazeerin dopisnik s lica mjesta.
Situacija je i dalje iznimno zabrinjavajuća za Palestince diljem Pojasa Gaze. U izraelskim napadima tijekom protekla 24 sata, uključujući napade dronovima, prema dostupnim informacijama ubijeno najmanje devet Palestinaca. Pet ih je ubijeno jučer, dodaje se.
Troje ubijenih bili su članovi iste obitelji u Khan Younisu. Ostali su poginuli u odvojenim napadima u gradu Gazi, dok je nekoliko ranjenih prevezeno u bolnicu al-Shifa.
Sve se događa u vrijeme krhkog prekida vatre, uz sve veću zabrinutost da se on neće održati sve dok Izrael nastavlja kršiti uvjete sporazuma. Prema izvješćima, zabilježeno je više od 4700 izraelskih kršenja primirja.
Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, najmanje devet Palestinaca ubijeno je, a još 18 ranjeno u novim izraelskim napadima na Pojas Gaze tijekom posljednjih 48 sati.
Iz ruševina nastalih u ranijim izraelskim napadima izvučeno je i jedno tijelo, navodi se u priopćenju ministarstva.
Izraelski genocidni rat protiv Gaze od 7. listopada 2023. odnio je najmanje 73.449 palestinskih života, dok je 174.472 ljudi ranjeno, priopćilo je ministarstvo. Dodaje se da je od početka prošlogodišnjeg „prekida vatre“ ubijeno najmanje 1313 Palestinaca, a 4361 ih je ranjeno.
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