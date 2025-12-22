neočekivane zvijezde
VIDEO / Kako su talijanske none oživjele turizam južne Italije
U talijanskoj regiji Apuliji, 89-godišnja Graziella Incampo i njezina 88-godišnja prijateljica iz djetinjstva Teresa Calia društvenim su mrežama potaknule neočekivani turistički procvat u gradu Altamuri. Njihovi urnebesni videozapisi, u kojima spajaju tradicionalno kuhanje s plesom i zabavom, pretvorili su najstariju gradsku pekarnicu Antico Forno Santa Caterina u globalnu senzaciju.
U Apuliji su Graziella Incampo i Teresa Calia postale neočekivane zvijezde društvenih mreža. Njihovi videozapisi, koji su prikupili milijune pregleda, privukli su brojne posjetitelje u najstariju pekarnicu u gradu i ponovno probudili interes za povijesnu Altamuru, piše CNN.
Radnja je smještena u pekarnici osnovanoj 1307. godine, koja se nalazi nasuprot srednjovjekovnog dvorišta. Incampo i Calia u objavama na Instagramu pokazuju nekonvencionalne načine pripreme tradicionalnih jela: plešu uz elektroničku glazbu, miješaju margarite u tačkama te koriste rekvizite poput starinske vojne kacige i zaštitnih naočala.
Prilikom pripreme parmigiane, smjesu od jaja primjerice mute - vilicom pričvršćenom na bušilicu.
Unatoč opuštenom pristupu, kulinarska tradicija ostaje u središtu njihova rada. Bake pripremaju focacciu s rajčicom i češnjakom, orecchiette te poznati kruh koji pune stracciatelom i coppa pršutom.
Iza njihova internetskog uspjeha stoji 32-godišnji Giacomo Barattini, pra-nećak Grazielle Incampo. Barattini, bivši državni odvjetnik u Rimu, vratio se u rodni grad i 2023. godine, zajedno s grupom prijatelja, ponovno otvorio pekarnicu koja je ranije bila zatvorena.
Videozapisi su započeli kao šala, ali su se brzo pretvorili u svakodnevni ritual.
„Bake su svaki dan jako duhovite i vesele. Puno se smiju. To je njihova životna filozofija“, objašnjava Barattini, koji snima i montira sadržaj. Cilj mu je bio povezati tradicionalnu hranu s njihovom filozofijom da su „male stvari dobre“.
Utjecaj na turizam
Altamura, grad s oko 70.000 stanovnika, dugo je bila u sjeni obližnjih turističkih odredišta poput Matere i Alberobella.
No zahvaljujući viralnim videozapisima, to se mijenja. Posjetitelji poput Galine Nankove iz Bugarske planirali su dolazak u grad upravo zbog pekarnice. Juliana Nardella iz Brazila opisala je iskustvo kao autentično i neturističko, hvaleći hranu i srdačnost dviju baka.
Pekarnica nudi i posebno iskustvo kruha, koje uključuje uvid u povijest, pečenje, sirarstvo i ljekovito bilje. Red za ulazak u malu trgovinu ponekad se proteže niz ulicu. Kada je gužva, Incampo i Calia gostima dijele svježe pečene krekere.
Kruh sa zaštićenim podrijetlom
Glavni proizvod pekarnice je Pane di Altamura, kruh sa zaštićenom oznakom izvornosti Europske unije. Priprema se od durum pšenice, vode, soli i prirodnog kvasca te se peče u krušnoj peći na drva. Recept za kvasac prenosi se s koljena na koljeno – Incampo ga je naslijedila od svoje majke. Kruh je još u antičko doba bio cijenjen zbog svoje trajnosti, jer je služio kao osnovna hrana poljoprivrednicima i pastirima. Danas se u pekarnici Santa Caterina oblikuje u tradicionalni oblik „svećeničkog šešira“.
Barattini naglašava da je, unatoč velikoj potražnji, odbio prodaju putem interneta:
„Ne radi se samo o novcu. Želim da ljudi dođu ovdje i vide kako se kruh radi. Drugačije se to ne može razumjeti.“
Kulinarska zajednica
Uspjeh pekarnice povezan je i s drugim lokalnim proizvođačima. U sklopu kulinarskih tura posjetitelji obilaze lokalnu tržnicu, gdje prodaje Pierino Carlucci, poznat po pripravcima od bilja i puževa, kao i siranu obitelji Dicecca, gdje se proizvode mozzarella, burrata i nagrađivani sir Pallone di Gravina.
Ranije ove godine Barattini i njegovi prijatelji zamoljeni su od strane crkvenih vlasti da pomognu očuvati Pasticceria delle Monache, slastičarnicu u kojoj zatvorene redovnice od 1597. godine peku bademove svadbene kolače poznate kao „redovničke grudi“. Barattini i njegov tim osvježili su ponudu sladoledom i kavom te su krajem srpnja službeno ponovno otvorili slastičarnicu, s ciljem očuvanja tradicije jer je redovnica sve manje.
Giacomo Barattini, koji danas suvlasnik i jednog gradskog bara te se trajno vratio u Altamuru, kaže:
„Volim svoj grad. Želim da ljudi dožive stvaran život, ovo stvarno mjesto.“
