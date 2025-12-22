VIDEO / Kako su talijanske none oživjele turizam južne Italije

Glavni proizvod pekarnice je Pane di Altamura, kruh sa zaštićenom oznakom izvornosti Europske unije. Priprema se od durum pšenice, vode, soli i prirodnog kvasca te se peče u krušnoj peći na drva. Recept za kvasac prenosi se s koljena na koljeno – Incampo ga je naslijedila od svoje majke. Kruh je još u antičko doba bio cijenjen zbog svoje trajnosti, jer je služio kao osnovna hrana poljoprivrednicima i pastirima. Danas se u pekarnici Santa Caterina oblikuje u tradicionalni oblik „svećeničkog šešira“.