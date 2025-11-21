VIDEO / Mamdani u Ovalnom uredu: "Smatrate li i dalje da je Trump fašist?"

Trump kaže da misli kako će Mamdani biti “stvarno sjajan gradonačelnik” nakon sastanka u Ovalnom uredu.
"Jako dobar i produktivan sastanak"
Predsjednik Donald Trump u petak je čestitao novoizabranom gradonačelniku New Yorka Zohranu Mamdaniju, nazvavši njihov sastanak u Ovalnom uredu “sjajnim” i “vrlo produktivnim”.
“Upravo smo imali sjajan sastanak, stvarno dobar, vrlo produktivan sastanak”, rekao je Trump iza Resolute Deska, dok je Mamdani stajao pokraj njega.
Trump, rođeni Njujorčanin, naglasio je zajedničke prioritete unatoč velikim političkim razlikama, prenosi CNN.
"Jedna stvar nam je zajednička"
“Jedna stvar nam je zajednička: želimo da ovaj naš grad, koji volimo, bude uspješan,” rekao je predsjednik. “I čestitao sam mu, i razgovarali smo o stvarima oko kojih se snažno slažemo, poput stanovanja i izgradnje novih stanova, te cijena hrane. Cijena nafte jako pada.”
Trump's readout of his meeting with Mamdani. "I think he is going to surprise some conservative people," Trump says. pic.twitter.com/grhbhli2NX— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) November 21, 2025
Trump je također uputio gestu dobre volje prema novoizabranom gradonačelniku i rekao da bi mogao iznenaditi konzervativce. “Mislim da ćete imati, nadam se, stvarno sjajnog gradonačelnika,” rekao je. “Što on bolje radi svoj posao, ja sam sretniji. Reći ću da nema razlike među strankama.”
“Mislim da će zapravo iznenaditi neke konzervativne ljude, ali i neke vrlo liberalne ljude.”
Smatrate li Trumpa fašistom?
Pričajući o ideološkom aspektu njihovih politike, a na pitanje reporterke slaže li se i dalje s vlastitom ocjenom Trumpa kao fašista, Mamdani je rekao sljedeće.
"Mislio sam više na..."
Q: Are you affirming that you think President Trump is a fascist?— Aaron Rupar (@atrupar) November 21, 2025
MAMDANI: I've spoken about--
TRUMP: That's okay. You can just say yes. I don't mind. pic.twitter.com/uWZFRcmGxB
Na što ga je Trump prekinio riječima: "U redu je, možete to izgovoriti. Lakše je nego objašnjavati. Meni ne smeta".
Reporterka se pitanjem referirala na Mamdanijev pobjednički govor, u kojem se zavjetovao da će "odbaciti fašizam Donalda Trumpa", te naknadnih intervjua u kojima je ponovio taj stav.
