Fact Check: Najčešće neistine o Zohranu Mamdaniju

Grzymala-Busse je također objasnila zašto se izraz „komunist“ često koristi kao političko oružje u Sjedinjenim Državama: „‘Komunizam’ se koristi kao oružje jer je tijekom Hladnog rata Sovjetski Savez bio neprijatelj Sjedinjenih Država, a dominirala je cijela retorika dobrih Amerikanaca protiv bezbožnih komunista. Strah od crvenih, progon McCarthyja, istrage FBI-a – sve je to bilo u ime istrebljenja neprijateljske ideologije. Nije iznenađujuće da to u očima mnogih ljudi telegrafski označuje ‘loše’ i jednostavan je način za klevetu bilo koga tko bi se mogao zalagati za preraspodjelu.“