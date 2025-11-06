Nova administracija suočava se s ozbiljnim preprekama, posebno s Donaldom Trumpom, koji je više puta zaprijetio da će uskratiti savezna sredstva gradu ako Mamdani preuzme dužnost. Na svojoj platformi Truth Social, Trump, također rodom iz Queensa, napisao je da će, ako Mamdani pobijedi, „biti vrlo malo vjerojatno da ću doprinijeti saveznim sredstvima osim onog minimuma koji je zakonski potreban“ za New York. Često ga naziva „komunistom“.