Za prijelazni tim Zohran Mamdani odabrao je samo žene, evo tko su one
Dolazeća administracija Zohrana Mamdanija počela je poprimati svoj oblik u srijedu, kada je novoizabrani gradonačelnik New Yorka objavio tim za tranziciju koji će mu pomoći da provede ono što je nazvao „najambicioznijom političkom platformom grada jedne generacije“, obećavši da će odmah prionuti poslu kada preuzme dužnost 1. siječnja.
Među odabranima i bivša direktorica Komisije za trgovinu
Govoreći na jutarnjoj konferenciji za novinare u Queensu, 34-godišnji demokratski socijalist otkrio je da će prijelazni tim činiti isključivo žene, a vodit će ga Elana Leopold kao izvršna direktorica.
Među supredsjedateljicama su Maria Torres-Springer, bivša prva zamjenica gradonačelnika; Lina Khan, bivša predsjednica savezne Komisije za trgovinu (FTC); predsjednica i glavna izvršna direktorica United Waya, Grace Bonilla; te bivša zamjenica gradonačelnika za zdravstvo i socijalne usluge, Melanie Hartzog.
„U nadolazećim mjesecima, moj će tim i ja izgraditi gradsku upravu sposobnu ispuniti obećanja iz ove kampanje“, rekao je Mamdani novinarima. „Formirat ćemo administraciju koja je jednako sposobna koliko i suosjećajna, vođena integritetom i spremna raditi jednako naporno kao i milijuni Njujorčana koji ovaj grad zovu domom", piše The Guardian.
Simbolika i poruke tima
Uvrštavanje Line Khan, poznate po svom agresivnom provođenju antimonopolskih zakona na FTC-u za vrijeme Joea Bidena i cijenjene među progresivcima i populističkim republikancima, pokazuje Mamdanijevu namjeru da u svoju administraciju dovede hrabre reformiste dok se priprema voditi najveći američki grad.
U prvom televizijskom intervjuu nakon pobjede nad bivšim guvernerom Andrewom Cuomom i republikancem Curtisom Sliwom, Mamdani je naglasio važnost priprema. „Dugujemo ovom gradu da budemo spremni 1. siječnja početi isporučivati rezultate“, rekao je u srijedu. „Imamo 57 dana i to je 57 dana da započnemo s pripremnim radom.“
Pobjedom će Mamdani postati prvi muslimanski gradonačelnik New Yorka, prvi južnoazijskog podrijetla, prvi rođen u Africi i najmlađi u više od stoljeća.
If you don’t know Lina Khan, now is a great time to know about her. She’s now on Zohran Mamdani’s transition team. She’s also the former FTC Chair, only 36, & committed to leveling the playing field for everyday Americans. She is an absolute star. This is what hope feels like. pic.twitter.com/7EeJ4nOEmw— Victor Shi (@Victorshi2020) November 5, 2025
Politički izazovi
Nova administracija suočava se s ozbiljnim preprekama, posebno s Donaldom Trumpom, koji je više puta zaprijetio da će uskratiti savezna sredstva gradu ako Mamdani preuzme dužnost. Na svojoj platformi Truth Social, Trump, također rodom iz Queensa, napisao je da će, ako Mamdani pobijedi, „biti vrlo malo vjerojatno da ću doprinijeti saveznim sredstvima osim onog minimuma koji je zakonski potreban“ za New York. Često ga naziva „komunistom“.
Proračun grada New Yorka za fiskalnu 2026. godinu uključuje oko 7,4 milijarde dolara saveznih sredstava, što čini 6,4% ukupne potrošnje, prema analizi državnog revizora za 2025.
Na dan izbora Trump je pojačao napade, napisavši da je „svaka židovska osoba koja glasa za Zohrana Mamdanija, dokazano i samoprozvano MRZITELJICA, glupa osoba“, unatoč Mamdanijevim opetovanim osudama antisemitizma.
Islamofobija i kontroverze
Kampanju su obilježili valovi islamofobnih napada od strane demokrata, republikanaca i konzervativnih komentatora. Republikanski zastupnici Randy Fine iz Floride i Andy Ogles iz Tennesseeja pozvali su Ministarstvo pravosuđa da oduzme Mamdaniju državljanstvo i deportira ga, iako je postao američki državljanin 2018. godine.
Krajem listopada Cuomo se u radijskoj emisiji nasmijao kad je voditelj Sid Rosenberg rekao da bi Mamdani „navijao“ za još jedan napad poput onog 11. rujna, na što je Cuomo reagirao s odobravanjem.
Fresh off his victory in the New York City mayoral race, Zohran Mamdani announced his transition team in Queens, where Marcia Kramer asked him if there was deeper meaning to the location they chose. Read more about his announcement here >> https://t.co/GYse4t158i pic.twitter.com/ut66reM4EM— CBS New York (@CBSNewYork) November 5, 2025
Kasnije je, stojeći pored odlazećeg gradonačelnika Erica Adamsa, Cuomo klimnuo glavom dok je Adams upozoravao: „New York ne smije postati Europa, ljudi. Vidite što se događa u drugim zemljama zbog islamskog ekstremizma.“
Republikanski kongresnik Chip Roy iz Teksasa objavio je članak u kojem je upozorio na „islamsku kulturnu revoluciju“ iza Mamdanija, nazvavši ga „simbolom suvremene Demokratske stranke“.
Prema studiji Centra za proučavanje organizirane mržnje iz studenoga, islamofobni postovi o Mamdaniju na platformi X porasli su za više od 450% između rujna i listopada, s gotovo 36.000 objava od 17.000 različitih korisnika, koje su ukupno prikupile 7,37 milijuna lajkova, a 72% objava sadržavalo je „etiketiranje teroristom“.
Mamdanijeva vizija i planovi
Novoizabrani gradonačelnik priznao je da ga očekuju veliki izazovi, uključujući birokratske prepreke i rad s neprijateljski nastrojenom Trumpovom administracijom. No, izrazio je uvjerenje da može ostvariti obećanja iz kampanje.
„Siguran sam da možemo isporučiti iste politike na kojima smo temeljili kampanju protekle godine“, rekao je, dodavši da mu je cilj ujediniti Njujorčane bez obzira na političku pripadnost. „Bez obzira na vašu politiku, svi se suočavamo s istim problemima.“
Mamdani je vodio kampanju na otvoreno progresivnoj platformi koja uključuje zamrzavanje stanarina za regulirane stanove, besplatan autobusni prijevoz, univerzalnu skrb za djecu i gradske trgovine namirnicama — sve financirano povećanjem poreza na korporacije i bogate. Njegova kampanja prikupila je više od 20 milijuna dolara od malih donatora, oborivši rekorde. Procječna donacija bila je skromni prilog od oko 80 dolara.
Pogled unaprijed
Dolazeća administracija New Yorka najavila je da će u narednim danima početi objavljivati imena zamjenika gradonačelnika i čelnika gradskih agencija. Mamdani je rekao da će „neka od tih imena biti poznata, druga neće“, ali da će ih sve povezivati „predanost rješavanju starih problema novim rješenjima“.
„Prvog siječnja, kada naš grad slavi inauguraciju nove administracije, proslavimo i novu eru za naš grad“, poručio je Mamdani, „eru u koju se svi osjećamo uključeno i čijem uspjehu svi doprinosimo.“
