UN: Izraelski doseljenici u prošloj godini 1800 puta napali Palestince na Zapadnoj obali

U 2025. godini OCHA je dokumentirala više od 1.800 napada doseljenika na Palestince koji su „rezultirali žrtvama ili materijalnom štetom” diljem Zapadne obale, izjavio je glasnogovornik.
Ujedinjeni narodi u petak su upozorili na pogoršanje nasilja i raseljavanja na okupiranoj Zapadnoj obali, navodeći rekordni prosječni dnevni broj nezakonitih napada izraelskih doseljenika na Palestince.
Pozivajući se na Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), glasnogovornik UN-a Stéphane Dujarric rekao je na konferenciji za novinare da je na Zapadnoj obali „najmanje 20 palestinskih obitelji raseljeno iz stočarske zajednice Ras ‘Ein al ‘Auja u području C guvernorata Jerihon”, prenosi Anadolu Ajansı.
To se dogodilo nakon „niza napada i zastrašivanja od strane doseljenika, poput presijecanja opskrbe vodom i električnom energijom, u posljednjih nekoliko mjeseci”, dodao je.
U „pozivu na djelovanje objavljenom danas, partneri za zaštitu upozorili su da je nekoliko stočarskih i beduinskih zajednica raseljeno pod pritiskom izraelskih doseljenika”, rekao je, dodajući da se u priopćenju „poziva države članice da podrže preostale obitelji, spriječe napade i smanje prijetnju prisilnog raseljavanja”.
Dujarric je također izvijestio da su u četvrtak „izraelski doseljenici zapalili palestinsku imovinu, uključujući vozila, školu i vrtić, uzrokujući ozljede i materijalnu štetu u Deir Sharafu, Jaludu i Bizzariyi, u guvernoratu Nablus”.
Naglašavajući razmjere nasilja, rekao je: „Ukupno je u 2025. godini OCHA dokumentirala više od 1.800 napada doseljenika na Palestince koji su rezultirali žrtvama ili materijalnom štetom u oko 280 zajednica diljem Zapadne obale.”
Dodao je da to predstavlja „najviši prosječni dnevni broj otkako je OCHA počela bilježiti takve incidente 2006. godine”, te da OCHA „ponavlja svoj poziv na zaštitu civila na Zapadnoj obali”.
