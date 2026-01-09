UN: Izraelski doseljenici u prošloj godini 1800 puta napali Palestince na Zapadnoj obali

U „pozivu na djelovanje objavljenom danas, partneri za zaštitu upozorili su da je nekoliko stočarskih i beduinskih zajednica raseljeno pod pritiskom izraelskih doseljenika”, rekao je, dodajući da se u priopćenju „poziva države članice da podrže preostale obitelji, spriječe napade i smanje prijetnju prisilnog raseljavanja”.