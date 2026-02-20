VIDEO / Milijarder odgovarao na pitanje o Epsteinu, odvjetnik ga prekinuo: "Ubit ću te"

Odvjetniku milijardera Lesa Wexnera dozlogrdili su dugi i opširni odgovori tijekom iskaza o njegovu odnosu s Jeffreyjem Epsteinom pred istražiteljima Odbora za nadzor Zastupničkog doma SAD-a.
"Je*eno ću te ubiti ako na još jedno pitanje odgovoriš s više od pet riječi. U redu?" šapnuo mu je odvjetnik Michael Levy, na što se Wexner samo nasmijao, a sve je objavljeno na snimci Wexnerova iskaza.
Wexner (88), bivši vlasnik Victoria's Secreta, bio je upitan koliko je često Epstein obavljao poslove za njega, nakon čega je počeo opširno govoriti o svim svojim posjedima o kojima je trebalo voditi brigu, objašnjavajući da nije shvaćao koliko je to važno dok nije zaposlio Epsteina, prenosi Dnevnik.hr.
Tvrdio je da nije "svjedočio, odobravao niti omogućavao" bilo kakav Epsteinov zločin iako je Epstein desetljećima upravljao njegovim bogatstvom. Opisao ga je kao prevaranta te ga je optužio da je od njega ukrao goleme iznose prije nego što je 2008. priznao krivnju za nagovaranje maloljetnice na prostituciju.
"U potpunosti i neopozivo prekinuo sam veze s Epsteinom prije gotovo 20 godina, kada sam saznao da je zlostavljač, prevarant i lažljivac", rekao je Wexner.
U svom svjedočenju Wexner je priznao da je jednom sa suprugom posjetio Epsteina na njegovu zloglasnom otoku na Karibima.
WOW!— Ed Krassenstein (@EdKrassen) February 19, 2026
Les Wexner's attorney to Les Wexner during his deposition to Democrats:
“I will fu--ing kill you if you answer another question with more than five words, ok?” pic.twitter.com/rDe6yry6vK
