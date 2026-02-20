Novi Meksiko ponovno pokrenuo istragu o zločinima na Epsteinovom ranču

Zorro Ranch je 2023. godine prodan teksaškom poduzetniku i političaru Donu Huffinesu. Glasnogovornik Huffinesa u izjavi je rekao da vlasnicima nikada nisu pristupili organi za provođenje zakona sa zahtjevom za pristup ranču, ali da će "odobriti punu i potpunu suradnju" u slučaju da se to dogodi. U objavi na društvenim mrežama u ponedjeljak, Huffines je rekao da planira pretvoriti ranč u kršćansko utočište.