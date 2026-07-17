SNAŽNO NEVRIJEME
VIDEO / Nakon toplinskog vala, Francusku poharale razorne oluje: Ima mrtvih, 53.000 domova bez struje
Najmanje je dvoje ljudi poginulo u snažnim grmljavinskim olujama koje su tijekom noći zahvatile Francusku nakon dugotrajnoga toplinskog vala, a 53.000 kućanstava u petak je ostalo bez struje, izvijestili su francuski mediji i lokalni operator elektrodistribucijske mreže Enedis.
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U Saint-Victurnienu, u središnjem departmanu Haute-Vienne, žena je umrla nakon što je na nju u četvrtak navečer palo drvo, a isti dan u Dolomieu na istoku pronađen je muškarac koji je izgorio u radionici koja se zapalila nakon udara groma, izvijestio je AFP u petak.
⚠️🌪️ #Tormentas severas en #Francia; Camiones volcados por el paso de un #tornado en la A72 al N de Saint-Étienne. @InfosFrancaises pic.twitter.com/pmRLjOKsSL— InfoMeteoTuit (@InfoMeteoTuit) July 16, 2026
Operater mreže Enedis rekao je u petak da je 53.000 kućanstava ostalo bez struje, a prekidi su uglavnom pogodili područje Auvergne-Rona-Alpe na jugoistoku i Novu Akvitaniju na jugozapadu.
🚨 #FRANCE #FRANCIA— LW World News (@LW_WorldNews) July 16, 2026
🔴 FRANCE : A POWERFUL STORM STRUCK THE LOIRE DEPARTMENT AND SPAWNED A TORNADO NORTH OF SAINT-ÉTIENNE, on July 16
The town of Saint-Priest-en-Jarez and nearby Villars were severely affected.#Tornado #Tornade #Tormenta pic.twitter.com/1TfcYGI9yH
Meteorološka služba Meteo-France u petak je ukinula narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme u svim departmanima jugoistočne Francuske koji su prethodno bili pogođeni, nakon što je ranije upozorila na veliku tuču i udare vjetra od Središnjeg masiva do Alpa.
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