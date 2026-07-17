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SNAŽNO NEVRIJEME

VIDEO / Nakon toplinskog vala, Francusku poharale razorne oluje: Ima mrtvih, 53.000 domova bez struje

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Hina
|
17. srp. 2026. 11:53
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francuska
X.COM/Keraunos

Najmanje je dvoje ljudi poginulo u snažnim grmljavinskim olujama koje su tijekom noći zahvatile Francusku nakon dugotrajnoga toplinskog vala, a 53.000 kućanstava u petak je ostalo bez struje, izvijestili su francuski mediji i lokalni operator elektrodistribucijske mreže Enedis.

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U Saint-Victurnienu, u središnjem departmanu Haute-Vienne, žena je umrla nakon što je na nju u četvrtak navečer palo drvo, a isti dan u Dolomieu na istoku pronađen je muškarac koji je izgorio u radionici koja se zapalila nakon udara groma, izvijestio je AFP u petak.

Operater mreže Enedis rekao je u petak da je 53.000 kućanstava ostalo bez struje, a prekidi su uglavnom pogodili područje Auvergne-Rona-Alpe na jugoistoku i Novu Akvitaniju na jugozapadu.

Meteorološka služba Meteo-France u petak je ukinula narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme u svim departmanima jugoistočne Francuske koji su prethodno bili pogođeni, nakon što je ranije upozorila na veliku tuču i udare vjetra od Središnjeg masiva do Alpa.

Teme
francuska nestanak struje nevrijeme pala stabla smrtni slučajevi

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