"Suočavamo se s istim problemima na tom putu, pa vjerujem da ćemo razgovarati kako da jedni drugima pomognemo. Drugo pitanje je bilaterna ekonomska suradnja naših zemlje, a treće, naša energetska suradnja. To su tri glavne teme o kojima ćemo razgovarati, ali siguran sam da ćemo se dotaći i drugih iz različitih oblasti", rekao je Vučić.