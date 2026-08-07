Potres kod Novog Vinodolskog

Seizmološka služba Hrvatske

Noćas, 7. Kolovoza 2026. u 1 sat i 20 minuta Seizmološka služba zabilježila je umjeren potres s epicentrom 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog.

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Magnituda potresa iznosila je 3.5 po Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je IV-V stupnja EMS ljestvice.