3.5 po Richteru
Potres kod Novog Vinodolskog
Noćas, 7. Kolovoza 2026. u 1 sat i 20 minuta Seizmološka služba zabilježila je umjeren potres s epicentrom 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog.
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Magnituda potresa iznosila je 3.5 po Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je IV-V stupnja EMS ljestvice.
#Earthquake (#potres) possibly felt 26 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) August 6, 2026
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/WPKH1ZOBld
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