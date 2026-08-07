Oglas

3.5 po Richteru

Potres kod Novog Vinodolskog

author
N1 Info
|
07. kol. 2026. 07:14
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Potres kod Novog Vinodolskog
Seizmološka služba Hrvatske

Noćas, 7. Kolovoza 2026. u 1 sat i 20 minuta Seizmološka služba zabilježila je umjeren potres s epicentrom 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog.

Oglas

Magnituda potresa iznosila je 3.5 po Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je IV-V stupnja EMS ljestvice.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
novi vinodolski potres

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ